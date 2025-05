Amici 24, Emanuel Lo punta il dito contro Alessia: "Siamo arrivati alla semifinale e per questo ho deciso che..." (VIDEO)

News VIP

In vista della semifinale della 24esima edizione di Amici, che andrà in onda sabato 10 maggio 2025 su Canale 5, Emanuel Lo ha deciso di lanciare un nuovo guanto di sfida ad Alessia Pecchia, la talentuosa latinista della squadra capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Il nuovo guanto di sfida di Emanuel Lo

Sabato 10 maggio 2025 in prima serata su Canale 5 andrà in onda la semifinale di Amici 24 e, per l'occasione, nella scuola è arrivato il famoso guanto di sfida "eccellenza". In vista della prossima puntata del Serale, Emanuel Lo ha puntato il dito contro l'allieva Alessia Pecchia. La campionessa di latino americano dovrà vedersela con Francesco Fasano:

Sono qui a lanciarti un guanto di sfida per me molto importante perché darà modo di esprimervi al meglio e mettere un punto su ciò che siete. Sto parlando del guanto eccellenza. Francesco per me ha tutte le carte in regola per essere una stella. Potrete fare una coreografia nel vostro stile di appartenenza e sarete liberi di scegliere e inserire i vostri punti di forza. Sono sicuro che sarà un bello spettacolo, che vinca il migliore.

Il guanto di sfida lanciato da Emanuel Lo ha spiazzato ed entusiasmato i due ballerini della 24esima edizione del talent show di Maria De Filippi. "Bellissimo, ce la possiamo giocare bene" ha dichiarato l'allieva della maestra Celentano accettando il compito con grande felicità. Sia Alessia che Francesco, quindi, dovranno dimostrare di essere un'eccellenza nel loro stile di appartenenza. Chi riuscirà a convincere la giuria del Serale e portare il punto alla propria squadra?

I semifinalisti di Amici 24

Cresce l'attesa per la nuova e imperdibile puntata del Serale di Amici, che andrà in onda sabato 10 maggio 2025 in prima serata su Canale 5. Finalmente il pubblico conoscerà i nomi dei finalisti della 24esima edizione del talent show di Maria De Filippi. A giudicare le esibizioni e le sfide della serata la giuria formata da Elena D'Amario, Cristiano Malgioglio e Amadeus.

Con l'eliminazione di Chiara Bacci e Jacopo Sol, i ragazzi in corsa per la vittoria finale sono: Antonia Nocca, Alessia Pecchia e Daniele Doria per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano; Francesco Fasano, Nicolò Filippucci e TrigNO (Pietro Bagnadentro) per il nuovo team di Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. Chi avrà la meglio?

