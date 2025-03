Amici 24, Rudy Zerbi nega l'accesso al Serale a TrigNO, che sbotta: "Faccio le valigie! Basta" (VIDEO)

News VIP

TrigNO sbotta furioso dopo l'ultima puntata del pomeridiano di Amici 24 e minaccia di abbandonare la scuola a poche settimane dal Serale. Un comportamento che ha provocato la reazione di Anna Pettinelli!

Manca davvero poco all'inizio del Serale di Amici 24 e sono ancora diversi gli allievi della scuola in attesa di sapere il loro destino nella scuola. Tra questi c'è anche TrigNO che, subito dopo l'ultima puntata del pomeridiano, si è lasciato andare a uno sfogo in cui ha minacciato di abbandonare il talent show di Canale 5.

Il duro sfogo di TrigNO

TrigNO, nome d'arte di Pietro Bagnadentro, è uno dei protagonisti indiscussi della 24esima edizione di Amici. Il ragazzo non spicca di certo per la sua vocalità, ma la sua personalità è senza ombra di dubbio una delle più interessanti della scuola. Eppure, il rischio di non accedere al Serale è altissimo. Il pubblico teme infatti che Rudy Zerbi rappresenti un ostacolo insormontabile per la sua corsa alla finale.

Nel corso dell'ultima puntata di Amici, Zerbi ha ancora una volta negato l'accesso alla fase Serale a TrigNO, rivelando di non aver trovato le sue esibizioni idonee. Il "no" del professore di canto ha fatto letteralmente infuriare il giovane cantante e allievo di Anna Pettinelli che, una volta tornato in casetta, si è lasciato andare a uno sfogo con la sua fidanzata Chiara in cui ha minacciato di lasciare il programma:

Mi viene da mollare tutto. Faccio le valigie, oggi. Non ho voglia. Basta. Tanto non porta a niente, agli altri dicono cosa non va, a me solo che non va bene. A me non stanno dicendo un ca**o, solo no, che non va bene. Io di continuare a fare brutte figure non ho voglia.

TrigNO e Anna Pettinelli a confronto

Lo sfogo di TrigNO ad Amici 24 non è passato inosservato ad Anna Pettinelli. La professoressa di canto del talent show di Maria De Filippi ha infatti deciso di convocare il suo allievo per cercare di calmarlo e per parlare della delicata situazione in cui si trova. "Sono un botto negativo, pensavo fosse molto più semplice prendere la maglia e non pensavo di trovare un muro così" ha confessato il cantante riferendosi al comportamento assunto da Rudy Zerbi nei suoi confronti "Sento che non sono apprezzato sia come artista che come persona qua dentro. A furia di ricevere questi no mi sto sentendo tanto meno degli altri".

Dopo il confronto con la sua coach Anna, TrigNO è tornato in casetta e la produzione gli ha chiesto se fosse interessato a rivedere le sue esibizioni di domenica. Al termine del filmato, il cantante si è trovato inaspettatamente d'accordo con Zerbi: "Non sono stato perfetto nell'intonazione. Ho avuto poco tempo per preparare i brani ed ero troppo concentrato sul testo".

Ricordiamo che, oltre a Pietro, i ragazzi che devono ancora prendere la tanto ambita maglia del Serale sono: Vybes del team di Zerbi, Deddè del team della Pettinelli; Luk3 e Senza Cri del team di Lorella Cuccarini; Daniele del team della maestra Alessandra Celentano; Dandy del team di Deborah Lettieri. L'appuntamento con Amici è per domenica 9 marzo alle 14 su Canale 5.

