Amici 24, duro confronto tra Rudy Zerbi e Senza Cri: "Le tue scuse sono inutili, ti sei messa su un piedistallo" (VIDEO)

Scintille ad Amici tra Rudy Zerbi e Senza Cri. Lo sfogo post puntata della giovane cantante ha fatto storcere il naso al professore di canto, che ha deciso di affrontarla per invitarla a scendere dal piedistallo.

Senza Cri e Rudy Zerbi si sono resi protagonisti di un duro confronto nella scuola di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 24esima edizione. Il motivo? La reazione avuta dalla cantante e allieva di Lorella Cuccarini dopo l'ultimo appuntamento pomeridiano, in cui non è riuscita a prendere la maglia del Serale.

Rudy Zerbi affronta Senza Cri

Nel daytime di oggi di Amici 24 è andato in onda un duro confronto tra Rudy Zerbi e Senza Cri. Subito dopo l'ultima puntata del pomeridiano, andata in onda domenica 2 marzo 2025, la cantante e allieva di Lorella Cuccarini si è lasciata andare a uno sfogo contro il professore di canto della scuola, che non ha apprezzato la sua esibizione di "Vedrai, vedrai" di Luigi Tenco e le ha così negato l'accesso alla fase Serale:

Mi fa arrabbiare l'ignoranza. Io non ho lavorato a vuoto nella mia vita, la maglia me la prendo, però non ho trovato oggettivi i commenti. Non voglio essere presuntuosa, assurdo [...] Vaff****lo Rudy Zerbi, la sua soggettività, ma che ca**o dici?! Io esco pazza per queste cose.

Lo sfogo di Senza Cri non è passato inosservato a Zerbi. Infastidito dal comportamento assunto in casetta dalla cantante, il professore di canto ha deciso di affrontarla direttamente. Senza mezzi termini, Rudy ha ammesso di non riuscire a capire chi sia davvero lei, dato che alcune volte è timida, delle altre in imbarazzo, ma poi mostrerebbe dell’altro: "Sul vaff****lo ci passo su, ma quando tu che sei la timida Cri, fai queste affermazioni, cerca di vedere che esistono gli altri e cerca di capire le cose meglio e poi fai le piazzate che vuoi". Ad infastidirlo più di tutto è stata l’offesa circa l’ignoranza culturale e il non capire il senso della canzone che l’allieva stessa aveva portato sul palco. A nulla sono servite le scuse di Cristiana visto che il coach è rimasto fermo sulla sua posizione.

"Le tue scuse sono totalmente inutili perché hai detto che non te ne importa nulla, ti sei messa su un piedistallo e non ti si può dire niente" ha sbottato Zerbi deluso per il comportamento poco rispettoso assunto da Senza Cri nei suoi confronti "Sei imbranata solo quando vuoi tu, poi mandi a fanc**o! Se tu vuoi insegnare a me, ti ricordo che hai scelto un mestiere che non dipende solo da te, fuori da qui c’è il mondo e ci sarà anche qualcuno che la pensa diversamente da te. Cerca di essere te stessa, dicci chi sei. Prendi una decisione e trova una strada. Ti saluto e ti ringrazio per le lezioni di musica". Riuscirà ora Cristiana a prendere la tanta ambita maglia del Serale?

Deddè a rischio

Continua la corsa al Serale per i ragazzi di Amici 24. Tra i ragazzi che ancora non sono riusciti a prendere la maglia d'oro c'è Deddè. Il giovane cantante è arrivato ultimo nella classifica stilata dalla cantante Giorgia e la sua coach Anna Pettinelli ha deciso di incontrarlo per metterlo in guardia: "Non hai cantanto bene, hai fatto un'esibizione che merita quel posto. Ho evitato di esporti a ulteriori cattivi giudizi. La situazione è quella che è. Sono rimasta sorpresa, ti ho visto insicuro".

Deddè riuscirà ad andare al Serale? Ricordiamo che, al momento, i magliati sono: Alessia, Chiara, Francesco, Asia, Antonia, Nicolò, Jacopo Sol, Francesca, Raffaella e Chiamamifaro. Gli allievi della scuola, invece, che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali sono Vybes del team di Rudy Zerbi; TrigNO e Deddè del team della Pettinelli; Luk3 e Senza Cri del team di Lorella Cuccarini; Daniele del team della maestra Alessandra Celentano; Dandy del team di Deborah Lettieri. L'appuntamento con il fortunato talent show di Maria De Filippi è per domenica 9 marzo alle 14 su Canale 5.

