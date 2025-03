Amici 24, Rkomi in trattative come giudice del Serale? Spunta un'indiscrezione!

News VIP

Secondo alcuni rumors, per la giuria del Serale di Amici 24 anche Rkomi sarebbe in trattative per diventare uno dei giudici del talent.

Il Serale di Amici 24 si avvicina sempre di più e in attesa dell'ufficialità dei nomi dei giurati che si occuperanno di decretare il vincitore o vincitrice di questa edizione del talent, si susseguono le voci sui possibili giudici della seconda fase del programma condotto da Maria De Filippi. Dopo Amadeus, che sarebbe quasi una certezza, spunta anche il nome di Rkomi.

Amici 24, Rkomi giudice del Serale? L'indiscrezione

Per la giuria del Serale di Amici 24 sembra che Maria De Filippi stia pensando di reclutare nuovi nomi. Dopo i rumors sempre più insistenti su Amadeus, come rivelato da Il Corriere della Sera, è la volta di Rkomi. Il cantante è reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2025 ed è stato ospite della puntata di Amici in onda oggi, domenica 9 marzo, su Canale 5 per presentare in studio il brano con cui ha gareggiato sul palco dell'Ariston.

A riportare l'indiscrezione su Rkomi come prossimo giudice del Serale di Amici 24 è l'esperto di gossip Amedeo Venza. Dalla sua pagina Instagram, il gossipparo ha rivelato che Rkomi è in trattative per unirsi alla giuria del talent di Maria De Filippi: "Rkomi verso il serale di Amici nelle vesti di giudice! Sarebbe stato contattato per un incontro e per parlare di una sua ipotetica partecipazione al programma".

Al momento, si tratta, però, soltanto di voci: nel corso delle scorse settimane era spuntato anche il nome di Ilary Blasi, ma la conduttrice sarà già impegnata con il reality The Couple, perciò, è improbabile che possa partecipare anche al talent come giurata.

Amici 24, ecco quando inizia il Serale e tutti gli allievi che vi parteciperanno

Ma quando inizierà il Serale di Amici 24? Un indizio fornito da Lorella Cuccarini sui social ha permesso di scoprire che la seconda fase del programma tv dedicato ai talenti del ballo e del canto andrà in onda, in diretta, ogni sabato, a partire dal 22 marzo. Oggi, domenica 9 marzo, è andata in onda l'ultima puntata della domenica pomeriggio di Amici 24, durante la quale sono state assegnate le ultime maglie.

Con l'eccezione di Deddè, tutti gli altri allievi hanno ricevuto la maglia e LolloMagazine ha svelato come saranno divise le tre squadre di Amici 24. Alessandra Celentano e Rudy Zerbi guideranno Alessia, Daniele, Chiara, Antonia, Jacopo Sol, Chiamamifaro e Vybes. Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo avranno in squadra Francesco, Asia, Senza Cri e Luk3. Infine, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri saranno a capo della terza squadra formata da Francesca, Raffaella, Dandy, Nicolò e TriGNO.

Scopri le ultime news su Amici