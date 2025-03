News VIP

Secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera, Amadeus sarà tra i giudici del Serale di Amici 24: ecco cosa sappiamo!

Se solo qualche settimana fa l'ipotesi che Amadeus sarebbe diventato uno dei giudici del Serale di Amici 24 appariva remota e lontana, ora, invece, pare che l'ex direttore artistico di Sanremo e conduttore di programmi tv sul NOVE potrebbe essere più vicino che mai alla nomina di giudice della seconda fase del talent show di Canale 5.

Amici 24, Amadeus giudice del Serale: trattative in corso per il conduttore

Il Serale di Amici 24 prenderà avvio sabato 22 marzo e, in attesa dell'ufficialità, sembra sempre più probabile che Amadeus farà parte della giuria della fase finale del talent di Canale 5. Qualche settimana fa si era diffusa la voce che Maria De Filippi avrebbe voluto l'ex conduttore di Sanremo nella giruia e Il Corriere della Sera ha, poche ore fa, confermato che ci sono trattative in corso per rendere realtà questa ipotesi. A detta del quotidiano, infatti, "a ottobre Amadeus era andato a presentare il suo libro nel pomeridiano di Amici e in quell'occasione gli stessi ragazzi in gara avevano chiesto di potere essere nuovamente giudicati da lui, uno che ha dimostrato di conoscere il mercato discografico". Sebbene in numerose occasioni la padrona di casa gli abbia offerto la possibilità di essere parte della giuria, Amadeus ha sempre declinato.

Questa volta potrebbe essere diverso? Se così fosse per il conduttore si tratterebbe di un nuovo impegno che si andrebbe ad aggiungere alla sua agenda già fitta: a maggio infatti andranno in onda due nuovi programmi per il canale NOVE. Il primo è descritto come un "talent che ricorda X-Factor, una gara riservata a sconosciuti non professionisti", mentre il secondo è un game show per coppie.

Amadeus, perciò, sarebbe in trattative - "il dialogo tra le parti è intenso da giorni" si legge sul quotidiano - e si tratterebbe di un accordo che porterebbe benefici a entrambe le parti. Perché Maria De Filippi coinvolgerebbe un nome come quello di Amadeus nel programma, mentre il conduttore "potrebbe uscire invece dal cono d’ombra del Nove dove finora non è riuscito a raggiungere gli ascolti sperati".

Amici 24, ecco chi sono gli allievi che andranno al Serale!

Giovedì 6 marzo si è registrata una nuova puntata di Amici 24 e sono state assegnate le ultime maglie del Serale. Secondo le Anticipazioni di SuperguidaTv, dopo Alessia, Francesco, Chiara, Asia, Nicolò, Antonia, Francesca, Jacopo Sol, Chiamamifaro, Raffaella e Daniele altri cinque allievi sono riusciti finalmente a conquistare la tanto ambita maglia del Serale. Stiamo parlando di Luk3, Vybes, TrigNO, Senza Cri e Dandy. Brutte notizie per Deddè, che è stato l'unico ad essere eliminato.

Giudici della gara di canto (vinta da Senza Cri), che andrà in onda domenica 9 marzo, saranno Fedez e Noemi, che presenteranno anche i loro brani sanremesi. Ospite: Rkomi, che si esibirà sulle note del brano con cui ha gareggiato a Sanremo 2025, ma rivedremo anche due amati ex allievi della precedente edizione, Petit e Marisol. Il rapper napoletano presenterà il suo nuovo singolo, Mezzanotte, sulle cui note si esibirà la ballerina e fidanzata.

