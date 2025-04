Amici 24, Raffaella torna sui social dopo l'eliminazione dal Serale: "Ha lasciato un segno indelebile nel mio cuore"

News VIP

La latinista Raffaella ha perso al ballottaggio finale contro Luk3 ed è stata costretta ad abbandonare definitivamente il Serale di Amici 24: ecco le prime dichiarazioni sui social dell'ex allieva di Deborah Lettieri!

La seconda puntata del Serale di Amici 24, andata in onda sabato 29 marzo 2025, ha visto l'eliminazione della giovane latinista Raffaella Mitaritonna. La talentuosa allieva di Deborah Lettieri ha perso al ballottaggio finale contro il cantante Luk3 ed è stata costretta ad abbandonare definitivamente il fortunato talent show di Maria De Filippi.

Le prime dichiarazioni social di Raffaella dopo l'addio ad Amici

Raffaella Mitaritonna è la terza eliminata del Serale di Amici 24. Dopo essersi scontrata al ballottaggio finale con Luk3 (Luca Pasquariello), la ballerina della squadra capitanata da Deborah Lettieri e Anna Pettinelli ha ricevuto l'esito in casetta insieme al giovane allievo di Lorella Cuccarini e ai suoi compagni di scuola. Un risultato che ha spiazzato tutti, compresa la ragazza, che non è riuscita a trattenere le lacrime per il dispiacere: "Lascio un pezzo di cuore qui, è stata un'esperienza bellissima, la rifarei altre mille volte".

A distanza di una settimana dalla sua inaspettata uscita di scena, Raffaella ha deciso di tornare sui social e pubblicare un post in cui ha fatto un piccolo bilancio della sua breve esperienza vissuta nel talent show di Maria De Filippi. Non solo. La giovane e talentuosa latinista ci ha tenuto a ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto in questi mesi, dalla sua coach Deborah ai professionisti fino alla conduttrice:

A quasi una settimana dall’uscita dalla scuola di amici posso dire che ho fatto un breve ma intenso percorso, il quale mi ha lasciato un segno indelebile nel mio cuore [...] Esco con la consapevolezza che nella vita ci sono tante sfide e sono pronta ad affrontarle con coraggio. Ringrazio la mia maestra Deborah Lettieri per aver creduto in me fin da subito. Nancy, Umberto e Mattia per i loro preziosi insegnamenti e per essermi stati di supporto giorno per giorno. Ringrazio tutta la produzione per essersi presa cura di me come una figlia. Un ringraziamento speciale va a colei che è la mamma di tutti noi Maria, mi è bastato quel poco per capire la sua sensibilità verso i ragazzi. Infine vorrei ringraziare la mia famiglia, la scuola di ballo e tutti coloro che mi hanno supportata. Adesso si apre il sipario di una nuova realtà...pronta ad affrontarla. Grazie a tutti.

Le anticipazioni della terza puntata del Serale

Ieri, giovedì 3 aprile 2025, è stata registrata la terza puntata del Serale di Amici. Ospiti in studio Alessandra Amoroso, che ha presentato il suo nuovo singolo, e i Panpers. Stando alle anticipazioni, la prima manche ha visto scontrarsi la squadra capitanata da Anna e Deborah contro quella di Rudy e la maestra Celentano. Ad avere la peggio sono state le PettiLetti e a rischio eliminazione è finito TrigNO. La seconda manche della serata, invece, è stata deleteria per i Zerbi-Cele. L'eliminata provvisoria è la ballerina Chiara.

La terza e ultima manche della serata, infine, ha visto perdere i CuccaLo. I tre allievi al ballottaggio finale sono TrigNO, Chiara e Luk3! Nicolò ha vinto i 10 mila euro da parte di Enel. Per scoprire il nome dell'eliminato non ci resta che attendere la nuova e imperdibile puntata del Serale, che andrà in onda sabato 5 aprile 2025 in prima serata su Canale 5.

Ricordiamo che con l'eliminazione di Asia, Vybes e Raffaella, i talenti ancora in gara sono 12: Chiamamifaro (Angelica Gori), Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano; Senza Cri (Cristiana Carella), Luk3 (Luca Pasquariello) e Francesco Fasano per il team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo; Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro) e Francesca Bosco per la squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.

