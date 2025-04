Amici 24, Alessandra Celentano sfida Francesca: "Spesso chi ti sta vicino ti condiziona in modo negativo" (VIDEO)

News VIP

In vista della terza puntata del Serale di Amici 24, Alessandra Celentano ha deciso di sfidare Francesca, ma non ha perso occasione di lanciare anche una frecciatina alla collega Deborah Lettieri.

Nella scuola di Amici 24 sono arrivati nuovi guanti di sfida. In vista della terza puntata del Serale, la maestra Alessandra Celentano ha deciso di mettere nuovamente alla prova Francesca Bosco e lanciare una frecciatina alla sua collega Deborah Lettieri.

Nella casetta di Amici arrivano nuovi guanti di sfida

Sabato 5 aprile 2025 andrà in onda la terza puntata del Serale di Amici 24. Intanto, nella casetta continuano ad arrivare buste rosse da parte di Deborah Lettieri e Alessandra Celentano. Nel daytime di oggi di Amici 24, infatti, la professoressa del team PettiLetti ha lanciato un nuovo guanto di sfida che vedrà protagoniste le ballerine Chiara Bacci e Francesca Bosco.

"Continuo a pensare che su tante cose lei sia superiore a te e in questo guanto voglio dimostrarne alcune" ha esordito la Lettieri nella lettera inviata a Chiara "Sarà un guanto basato sulla tecnica contemporanea. Voglio movimento, dinamica e fluidità". Il nuovo guanto lanciato dalla professoressa di ballo ha entusiasmato Francesca e fatto storcere il naso all'allieva della maestra Celentano, che non ha nascosto la sua preoccupazione: "Sono passi che io non so fare. Ci proviamo".

È stata poi la volta di Francesca, che ha ricevuto la famosa busta rossa da parte di Alessandra. A sorpresa, la maestra di danza classica, che nella lettera non ha perso occasione di lanciare qualche frecciatina alla sua collega, ha deciso di mettere alla prova la ballerina della squadra capitanata da Deborah e Anna Pettinelli in una coreografia contaminata, fattibile e molto vicina al suo stile:

Penso tu sia una ragazza in gamba e consapevole, ma spesso chi ti sta vicino ti condiziona in modo negativo. Ho scelto un guanto un po' atipico perché si tratta della tua specialità. Sempre alla sbarra, ma senza scarpette, una coreografia contaminata da più stili che è assolutamente alla tua portata e che si avvicina alla strada che hai scelto di intraprendere.

I ragazzi del Serale di Amici 24

Francesca Bosco e Chiara Bacci si sfideranno anche questa settimana sul palco del Serale di Amici 24. Chi, tra le due ballerine della scuola, riuscirà a portare a casa il punto? Nell'attesa di scoprirlo, Elena D'Amario ha rilasciato una nuova intervista a Vanity Fair in cui ha fatto un bilancio della sua lunga carriera artistica e parlato della sua nuova esperienza come giudice della fase finale del talent show di Maria De Filippi, un traguardo conquistato 16 anni dopo essere entrata nella scuola da allieva:

Sento di essere una giudice molto empatica, forse perché conosco bene i ragazzi avendo stretto un rapporto con loro in sala prove gli scorsi mesi. Ne conosco fragilità e punti di forza, e questo mi fa avvertire una responsabilità particolare nei loro confronti, anche se cerco di non pensarci più del dovuto. Questo ruolo lo vivo come un’opportunità incredibile.

Ricordiamo che con l'uscita di scena improvvisa di Dandy Cipriano e l'eliminazione di Asia De Figlio, Vybes (Gabriel Monaco) e Raffaella Mitaritonna, sono 12 i talenti in gara per la vittoria finale: i cantanti Chiamamifaro (Angelica Gori), Antonia Nocca, Jacopo Sol, Senza Cri (Cristiana Carella), Luk3 (Luca Pasquariello) Nicolò Filippucci e TrigNO (Pietro Bagnadentro) e i ballerini Alessia Pecchia, Daniele Doria, Chiara Bacci, Francesco Fasano e Francesca Bosco. L'appuntamento è per sabato 5 aprile 2025 in prima serata su Canale 5.

