Amici 24, Raffaella Mitaritonna: "Tra me e lui non è mai cambiato nulla, però.."

Eleonora Gasparini

La giovane latinista Raffaella Mitaritonna ricorda la sua esperienza nella scuola di Amici 24 e parla del rapporto con il ballerino professionista Mattia Zenzola.

Amici 24, Raffaella Mitaritonna: "Tra me e lui non è mai cambiato nulla, però.."

Raffaella Mitaritonna è stata ospite dell'ultima puntata di Dimmi di te. Intervistata da Lorella Cuccarini, la giovane latinista ed ex allieva di Deborah Lettieri ha parlato di Amici 24 e svelato alcuni retroscena inediti circa la sua esperienza nel talent show di Canale 5.

I retroscena di Raffaella Mitaritonna su Amici

Raffaella Mitaritonna è stata una delle allieve della 24esima edizione di Amici. Entrata nella famosa scuola di Canale 5 fortemente voluta da Deborah Lettieri (che quest'anno verrà sostituita da Veronica Peparini ndr) grazie al suo talento è riuscita in pochissimo tempo a conquistare anche gli altri professori della scuola. Sfortunatamente viene eliminata nel corso della seconda puntata del Serale dopo essersi scontrata al ballottaggio finale contro Luk3.

Ospite dell'ultima puntata di Dimmi di te, il format web condotto da Lorella Cuccarini, Raffaella ha fatto un bilancio del suo percorso nel talent show di Maria De Filippi, parlando delle numerose sfide affrontate e delle forti emozioni vissute nella scuola:

Entrare in quello studio è stato qualcosa di molto strano, ho sempre visto Amici da casa. Mi sono buttata ed è andata bene, oggi ancora non ci credo. Il fatto che gli altri allievi fossero più grandi non mi spaventava, penso di aver avuto un rapporto con tutti nonostante il poco tempo. È stato completamente diverso da come me lo aspettavo [...] è stato sorprendente. Esseri lì e rappresentare la mia categoria è stato un onore. Nel mio piccolo, ho cercato di dimostrare chi sono. Sono contenta che, per l'età che ho, ho avuto la possibilità di fare una grande esperienza. Mi sarebbe piaciuto entrare a settembre.

Le parole di Raffaella sul rapporto con Mattia Zenzola

Dopo aver fatto un bilancio della sua esperienza nella scuola di Amici 24, la latinista Raffaella Mitaritonna ha parlato di Mattia Zenzola. L'ex allieva della squadra capitanata da Anna Pettinelli e Deborah Lettieri ha speso parole di grande affetto e stima nei confronti del ballerino professionista del programma e rivelato di aver visto un cambiamento nelle persone intorno a lei:

La vicinanza di Mattia mi ha aiutato tanto. È una figura che ho visto crescere, siamo cresciuti insieme. Per me era come stare a casa, mi sentivo più tranquilla. Tra me e lui non è mai cambiato nulla, però ci sono delle persone che magari se ne approfittano del fatto che esci da una trasmissione importante e hai una certa popolarità. Ci sono persone che non ti hanno mai calcolata e poi improvvisamente diventano amiche. Le persone cambiano.

