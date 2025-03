Amici 24, Raffaella entra al Serale dopo essersi esibita per ben quattro volte! (VIDEO)

News VIP

Continuano le assegnazioni delle maglie per il Serale ad Amici 24 e questa volta ad accedervi è stata Raffaella, che si è esibita per quattro volte prima di avere il tanto atteso sì dai tre professori.

Nel corso della puntata di Amici 24 in onda oggi, domenica 2 marzo 2025, Raffaella ha sostenuto l'esame per accedere al Serale e ha conquistato la maglia oro dopo essersi esibita per quattro volte. Una richiesta avanzata dalla sua insegnante, Deborah Lettieri, poiché a causa di un infortunio la ballerina era stata assente per qualche tempo in puntata.

Amici 24, Raffaella si esibisce per quattro volte e ottiene la maglia per il Serale

Oggi, ad Amici 24 sono continuati gli esami di ammissione al Serale: mancano sempre meno giorni per la seconda fase del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ed è necessario assegnare le ultime maglie agli allievi più meritevoli. Nel corso della puntata di oggi a esibirsi per dimostrare di poter accedere al Serale è stata Raffaella. La latinista è entrata relativamente da poche settimane ed è parte della squadra di Deborah Lettieri, che ha proposto all'allieva di esibirsi su più coreografie per dimostrare la sua preparazione. Infatti, Raffaella è stata spesso assente a causa di un infortunito e i professori non avevano ancora abbastanza materiale per giudicare la sua bravura.

L'allieva si è così esibita sulle note di El Amor, in un passo a due con Umberto Gaudino, poi Alessandra Celentano ha chiesto che a ballare fosse Alessia pecchia, sua allieva e tra le prime ad aver ottenuto la maglia oro. A seguire, Raffaella ha ballato sulle note di El Talisman e ancora su Footloose, accompagna da Mattia Zenzola, vincitore di Amici 22 ed ex partner di Raffaella, con la quale ha avuto anche una relazione qualche anno fa.

Infine, dopo una quarta esibizione su Marea, Raffaella è stata giudicata adatta da tutti e tre i professori, ottenendo così la maglia oro del Serale. La conduttrice Maria De Filippi ha chiesto di quale dei professori volesse conoscere il giudizio e l'allieva ha chiesto della Maestra Celentano, che ha ammesso che Raffaella è pronta per il Serale: "Tutte queste coreografie dimostrano che meriti il Serale". Quando anche Emanuel Lo ha dato la sua approvazione, incoraggiandola a curare i dettagli delle sue esibizioni, l'allieva ha ricevuto la maglia oro.

Amici 24, ecco chi sono gli allievi che accedono al Serale e quando dovrebbe iniziare

Mancano poche settimane al Serale di Amici 24 e un primo indizzio sulla data d'inizio della fase finale del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi è stata rivelata da Lorella Cuccarini sui social.

L'amatissima professoressa del programma tv ha pubblicato un post in cui ha scritto: "- 3 alla fine del pomeridiano". Stando a ciò che ha scritto, la fase finale del talent show di Maria De Filippi dovrebbe quindi prendere il via il prossimo sabato 15 marzo 2025 e dovrà vedersela contro Ne vedremo delle belle, lo show di Carlo Conti.

Dopo Antonia, Nicolò, Alessia, Chiara, Francesco, Asia, la maglia è stata assegnata anche a Jacopo Sol e Francesca, mentre nel corso della puntata di domenica 2 marzo, ad accedere alla seconda fase del talent sono state Raffaella e Chiamamifaro.

Scopri le ultime news su Amici