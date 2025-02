Amici 24, Raffaella è stata fidanzata con un noto ex vincitore del talent!

News VIP

Raffaella, allieva di Amici 24, è stata coinvolta in un triangolo amoroso con Alessia a causa di Luk3. Ma prima di queste beghe amorose, è stata fidanzata con un noto ex vincitore del talent.

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi non mancano anche i litigi d'amore, come quelli che hanno coinvolto tre allievi della classe di Amici 24: a scatenare tutto è stato Luk3, che dopo aver chiuso una frequentazione con Alessia, ha diretto le sue attenzioni a una delle new entry del talent show di Canale5. Stiamo parlando di Raffaella, ballerina di latino che è stata fidanzata con un noto ex vincitore del programma.

Amici 24, Raffaella è stata fidanzata con un ex vincitore del programma

In maniera inaspettata, Raffaella è diventata protagonista di un triangolo amoroso con Luk3 e Alessia, ma prima di questa situazione, è stata legata sentimentalmente a un noto vincitore del talent show: stiamo parlando di Mattia Zenzola, ballerino di latino che vinse l'edizione di Amici 22 dopo essere stato costretto ad abbandonare il talent l'anno prima a causa di un infortunio.

Raffaella è stata legata a Mattia Zenzola anche nella danza, essendo stata sua partner di ballo dal 2019, quando lei aveva 12 anni e lui 16. Insieme, come riporta Novella2000, i due hanno vinto anche numerose gare.

A provare la loro relazione c'è, inoltre, un articolo de Il Corriere della Sera risalente al 2023, quando venne festeggiata la vittoria di Mattia ad Amici 22. Nel pezzo, è presente anche la dichiarazione di Raffaella, che ha confermato di aver avuto una storia con Mattia qualche anno prima, nonostante fossero molto giovani:

"Quando ho cominciato a ballare con Mattia avevo 12 anni e lui 16. Era il 2019. Ci siamo anche innamorato per un periodo, nonostante eravamo molto piccoli. Dopo l’infortunio di Mattia dello scorso anno, abbiamo deciso di separarci come partner di ballo"

Amici 24, cos'è successo tra Luk3, Alessia e Raffaella?

Negli ultimi due appuntamenti del daytime di Amici 24, i fan del talent show hanno assistito a un nuovo dramma amoroso: protagonisti sono stati Alessia, Luk3 e Raffaella. Quando Alessia ha iniziato a notare una certa simpatia tra il cantante della squadra di Lorella Cuccarini e la nuova allieva non ha potuto fare a meno di restarne ferita.

Alessia ha ritenuto irrispettoso il comportamentodi Luk3, che solo pochi giorni prima di avvicinarsi a Raffaella aveva chiuso la sua storia con lei: ""Ci siamo lasciati due giorni prima che entrasse lei, ti rendi conto? Vi commentate da soli, vi manca il naso rosso. Mi dispiace solo di aver dato importanza a una persona così piccola. Il sentimento per me non passa da oggi a domani, mi sento presa in giro" ha esclamato in lacrime la latinista.

A infastidire sul web è stato soprattutto il comportamento di Luk3, che è parso totalmente disinteressato al vedere l'ex fidanzata così disperata. Tuttavia, nel daytime andato in onda oggi, venerdì 21 febbraio, il cantante non ha nascosto la sua tristezza ed è scoppiato a piangere: "Come mi posso sentire? Per quanto possa essere stupido, ma come mi posso sentire? Io sono consapevole, lo sapete tutti. Io la faccia ce l’ho messa per tutto questo tempo. E abbiamo sempre discusso che la m**da sono sempre stato io, pur non avendo messo corna, non avendo fatto niente e che è una ragazzata".

Il cantante ha anche poi chiesto scusa ad Alessia, dichiarando che non pensava di ferirla così tanto e che sperava che lei non soffrisse al vederlo insieme a un'altra ragazza: "Scusami se sei stata male. La voglia di conoscere una persona nuova non mi ha fatto pensare al fatto che tu ci potessi stare così male”.

Scopri le ultime news su Amici