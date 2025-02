Amici 24, Alessia disperata per l'avvicinamento di Luk3 a Raffaella: "Mi sento presa in giro" (VIDEO)

News VIP

L'intesa nata nella scuola di Amici 24 tra Luk3 e Raffaella Mitaritonna non è passata inosservata alla latinista Alessia Pecchia che, delusa e destabilizzata, ha deciso di affrontare i due giovani allievi.

L'ingresso di Raffaella Mitaritonna nella scuola di Amici 24 ha portato scompiglio e tensione tra Luk3 e Alessia Pecchia. Dopo la rottura con quest’ultima, il giovane cantante si è avvicinato alla nuova arrivata, infastidendo parecchio la talentuosa allieva della maestra Celentano, che non è riuscita a nascondere la sua gelosia.

Luk3 e Raffaella sempre più vicini, la reazione di Alessia

Alessia Pecchia, Luk3 e Raffaella Mitaritonna si sono resi protagonisti di un duro faccia a faccia nella casetta di Amici 24. Tutto è nato quando la talentuosa allieva del team capitanato dalla maestra Alessandra Celentano ha iniziato a notare una complicità tra il cantante e la nuova arrivata. Prima nella stanza e poi in giardino, i due giovani allievi della scuola sono sembrati molto complici e affiatati, tanto da provocare una dura reazione nella latinista.

A deludere e spiazzare Alessia, in particolar modo, è stato il comportamento irrispettoso assunto da Luk3, che si è pericolosamente avvicinato a Raffaella pochi giorni dopo la loro rottura. "Ci siamo lasciati due giorni prima che entrasse lei, ti rendi conto?" ha sbottato la latinista con la voce rotta dal pianto "Vi commentate da soli, vi manca il naso rosso. Mi dispiace solo di aver dato importanza a una persona così piccola. Il sentimento per me non passa da oggi a domani, mi sento presa in giro".

Se Raffaella ha provato a difendersi dalle accuse, cercando di chiarire la sua posizione nei confronti di Luk3, quest'ultimo non ha fatto nulla per cercare di rimediare, anzi. Il giovane cantante ha addirittura rivelato a Jacopo Sol di voler scrivere una lettera alla nuova allieva del talent show. Sarà davvero finita la relazione ra Alessia e Luca oppure si tratta di un momento di difficoltà? Ad ogni modo, tutti, sia dentro che fuori la scuola, si sono schierati dalla parte della latinista della maestra Celentano.

La classe di Amici 24

Dopo Mollenbeck e Antonio Affortunato, nel daytime di ieri di Amici 24 anche Asia è stata convocata in studio per sostenere l'esame per passare al Serale. La ballerina si è esibita davanti ai professori della scuola. Non sappiamo ancora se l'allieva di Emanuel Lo riuscirà a superare l'esame, ma nel daytime di ieri ha ricevuto un sì da parte della maestra Alessandra Celentano.

Ricordiamo che i ragazzi che sono già riusciti a conquistare la maglia d'oro sono Alessia, Chiara, Francesco, Antonia e Nicolò. Gli allievi, invece, ancora in corsa per accedere al Serale della 24esima edizione del talent show di Maria De Filippi sono: Daniele per il team della maestra Celentano; Francesca e Dandy per il team di Deborah Lettieri; Asia per il team di Emanuel Lo; Vybes, Chiamamifaro, Jacopo Sol per la squadra di Rudy Zerbi; Luk3 e SenzaCri per Lorella Cuccarini; TrigNO e Deddè per Anna Pettinelli. L'appuntamento è per domenica 23 febbraio 2025 alle 14 su Canale 5.

