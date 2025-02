Amici 24, Raffaella e Alessia a confronto su Luk3: "È stata una mancanza di rispetto e ti chiedo scusa"

News VIP

Nella casetta di Amici 24 è tornato il sereno tra le latiniste Raffaella e Alessia. Le due allieve si sono confrontate e chiarito le loro rispettive posizioni nei confronti di Luk3.

La nuova puntata del pomeridiano di Amici 24 andrà in onda domenica 2 marzo 2025 alle 14 su Canale 5. Nell'attesa, nella casetta, è arrivato il tanto atteso confronto tra le due latiniste Raffaella Mitaritonna e Alessia Pecchia, dopo che quest’ultima ha scoperto l’interesse di Luk3 nei confronti dell'ultima arrivata.

Il confronto tra Raffaella e Alessia ad Amici

Nel daytime di oggi di Amici 24 è andato in onda il confronto tra le ballerine Raffaella Mitaritonna e Alessia Pecchia. Dispiaciuta per la situazione che si è creata per colpa del suo avvicinamento a Luk3 e dopo essersi confidata con il cantante Nicolò, la giovane e talentuosa allieva di Deborah Lettieri ha deciso di affrontare la sua compagna di scuola.

"Innanzitutto ti chiedo scusa, non riesco a sopportare la situazione che c’è" ha esordito Raffaella, che ci ha tenuto a scusarsi con Alessia e a chiarire una volta per tutte la sua posizione nei confronti del cantante Luk3 "Capisco che per te è stata una mancanza di rispetto e ti chiedo scusa, messa nei tuoi panni avrei reagito anche peggio, ad oggi non penso di iniziare una relazione con lui". Il comportamento della giovane latinista è stato apprezzato dall'allieva della maestra Alessandra Celentano, che le ha confessato di esserci rimasta molto male, essendo che con Luca si erano lasciati da solo due giorni:

Leggi anche Le anticipazioni della nuova registrazione di Amici 24

Ci sono rimasta male perché sapevi che c’era qualcosa tra noi, non posso gestire quello che fa Luca, ma ci rimango male quando vedo che dopo due giorni che chiude la nostra situazione ha atteggiamenti non soliti con un’altra persona [...]e vedi un po’ di freddezza ti chiedo un po’ di tempo, ma se hai bisogno di qualunque cosa ci sono. Come vedi sono una persona super solare con tutti.

Anna Pettinelli boccia Vybes e Chiamamifaro

Continua la corsa al Serale per il ragazzi della 24esima edizione di Amici. Tra i ragazzi che non hanno ancora preso la maglia oro ci sono Vybes e Chiamamifaro, che sono stati convocati in studio da Anna Pettinelli. Il motivo? La coach di canto gli ha voluto chiarire una volta per tutte la sua posizione circa il loro futuro nel fortunato talent show di Maria De Filippi.

Le esibizioni di Vybes e Chiamamifaro, però, non hanno per niente convinto o sorpreso la Pettinelli, anzi. Senza troppi giri di parole, la nota speaker radiofonica ha ammesso di non ritenerli pronti per la fase Serale. "Quando canti non si capiscono le parole" ha esordito Anna criticando il cantante e non nascondendo le sue preoccupazioni "Portarti al Serale e combattere con gente che si esprime in maniera molto chiara, per te, è controproducente". Stesso discorso per Angelica. "Quello che sento è sempre uguale, non riesci mai a catturare la mia attenzione e coinvolgermi" ha ammesso la professoressa della scuola rivelando di trovare le sue esibizioni sempre uguali e mai sorprendenti.

Con l'ingresso al Serale di Alessia, Francesco, Chiara, Asia, Nicolò, Antonia, Francesca e Jacopo Sol, gli allievi della scuola che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali sono Chiamamifaro e Vybes del team di Rudy Zerbi; TrigNO e Deddè del team di Anna Pettinelli; Luk3 e Senza Cri del team di Lorella Cuccarini. Per quanto riguarda invece la categoria ballo, i talenti ancora in gara sono: Daniele del team della maestra Alessandra Celentano; Raffaella e Dandy del team di Deborah Lettieri. L'appuntamento con il fortunato talent show di Maria De Filippi è per domenica 2 marzo su Canale 5. Non mancate!

Scopri le ultime news su Amici.