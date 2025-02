Amici 24, le Anticipazioni della puntata di domenica 2 marzo: due allieve volano al Serale!

News VIP

Tra gli ospiti in studio i Coma Cose, Francesca Michielin e Giorgia.

Oggi, giovedì 27 febbraio, è stata registrata una nuova puntata della 24esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 2 marzo 2025 alle 14 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio, direttamente dall'ultimo Festival di Sanremo, ci saranno i Coma Cose, Francesca Michielin e Giorgia, che giudicherà anche la gara canto.

Le Anticipazioni della nuova puntata di Amici

La nuova puntata del pomeridiano di Amici 24 è stata registrata oggi, giovedì 27 febbraio 2025. Stando alle anticipazioni, riportate da Superguidatv, dopo Alessia, Francesco, Chiara, Asia, Nicolò, Antonia, Francesca e Jacopo Sol, altre due allieve della scuola sono riuscite a conquistare la tanto ambita maglia oro del Serale. Stiamo parlando della giovane latinista Raffaella e della cantante Chiamamifaro, nome d'arte di Angelica Gori.

A giudicare la gara di canto l'amatissima cantante Giorgia, che ha premiato Chiamamifaro. Ultimo posto per Deddè. La classifica stilata dall'artista ha demoralizzato Senza Cri, che non è riuscita a nascondere il suo dispiacere. Grandi assenti in studio i ballerini Dandy e Daniele. Ospiti musicali della nuova registrazione di Amici: Coma cose e Francesca Michielin, che hanno cantato i loro brani presentati al Festival di Sanremo 2025. Dopo l'esibizione di Giorgia, Maria De Filippi le ha fatto i complimenti e le ha rivelato di essere molto felice per lei.

TrigNO, Vybes e Senza Cri hanno sostenuto l'esame per l'ammissione al Serale, ma senza successo. Tutti e tre i cantanti della scuola, infatti, sono stati bocciati. Non sono mancati gli scontri in studio tra i professori del talent show di Maria De Filippi. Per quanto riguarda, invece, la gara di ballo non è stata eseguita. Troppi pochi ballerini potevano prendervi parte e quindi la produzione ha deciso di annullarla.

La classe di Amici 24

Mancano pochi giorni alla nuova puntata della 24esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 2 marzo 2025 alle 14 su Canale 5 e sarà ricca di ospiti e colpi di scena. Con l'ingresso al Serale di Alessia, Antonia, Chiara, Francesco, Asia, Francesca, Jacopo Sol e Nicolò, gli allievi della scuola che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali sono Chiamamifaro e Vybes del team di Rudy Zerbi; TrigNO e Deddè del team di Anna Pettinelli; Luk3 e Senza Cri del team di Lorella Cuccarini.

Per quanto riguarda invece la categoria ballo, i talenti ancora in gara sono: Daniele del team della maestra Alessandra Celentano; Raffaella e Dandy del team di Deborah Lettieri. L'appuntamento con il fortunato talent show di Maria De Filippi è per domenica 2 marzo su Canale 5. Non mancate!

