Amici 24, Pier Silvio scrive a Maria De Filippi dopo la finale: la lettera

News VIP

La dichiarazione di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset a Maria De Filippi dopo la conclusione della 24esima edizione di Amici.

Un’altra stagione di Amici si è conclusa e, ancora una volta, con numeri da record. Il talent show di Maria De Filippi ha tenuto incollati allo schermo 3.786.000 spettatori nella serata finale, registrando uno share del 26,9%. Un risultato che conferma la forza del format e l’affetto del pubblico per uno dei programmi più longevi e amati della televisione italiana. Anche le otto puntate precedenti avevano registrato una media altissima, pari al 26,7% di share.

Pier Silvio Berlusconi: "Grazie Maria, la scuola di Amici è un luogo speciale"

Vincitore dell’edizione è Daniele Doria, ballerino che ha conquistato giudici, coach e spettatori con talento, impegno e sensibilità artistica. Un successo personale ma anche collettivo, che riflette l’efficacia del lavoro di tutta la squadra che da anni porta avanti il progetto Amici.

Proprio all’indomani della finale è arrivata una lettera significativa da parte dell’Amministratore Delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, indirizzata a Maria De Filippi e a tutta la sua squadra. Un messaggio sentito che sottolinea la stima e la gratitudine per il lavoro svolto:

"Grazie Maria, tu e tutta la tua squadra avete dimostrato ancora una volta che la televisione può emozionare, ispirare e lasciare il segno. La scuola di Amici è un luogo speciale dove i giovani talenti imparano a cadere e rialzarsi, a costruire la propria strada con passione e determinazione".

La lettera si chiude con parole che vanno oltre il semplice riconoscimento professionale, rivelando un profondo apprezzamento per il contributo umano e sociale dello show:

"Cara Maria, il tuo lavoro è prezioso non solo per la televisione, non solo perché intrattiene un grande pubblico, ma perché trasmette a tutti i giovani valori positivi che insegnano a crescere".

Ancora una volta, Maria De Filippi si conferma una colonna portante della televisione italiana, capace non solo di intrattenere, ma anche di formare, ispirare e raccontare il talento in modo autentico e coinvolgente.

Amici 24, il trionfo di Daniele Doria

Ieri, domenica 18 maggio 2025, si è conclusa con una serata carica di emozione e talento la finale della 24esima edizione di Amici, il popolare talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. A conquistare la vittoria assoluta è stato il ballerino Daniele Doria, che ha saputo imporsi con tecnica, passione e un percorso di crescita costante, ottenendo il consenso del pubblico e dei giudici.

Non solo il premio finale da 150.000 euro, ma anche importanti riconoscimenti per altri protagonisti del talent. A distinguersi è stata la cantante Antonia, che ha ricevuto il Premio della Critica, del valore di 50.000 euro in gettoni d’oro, confermando la stima della stampa specializzata per la sua voce e la sua identità artistica. A lei anche il Premio Unicità offerto da Oreo, che ha aggiunto altri 30.000 euro al suo bottino, a testimonianza della sua originalità e unicità nel panorama musicale emergente.

Il Premio delle Radio, attribuito da una giuria composta da alcune tra le principali emittenti italiane, è andato al cantautore TrigNO, considerato tra le rivelazioni musicali di questa edizione per la sua scrittura incisiva e il sound personale.

Infine, il Premio Marlù , simbolo di stima e affetto per l’impegno e il talento dimostrato, è stato assegnato a tutti i finalisti di Amici 24, un riconoscimento collettivo che celebra un’edizione ricca di talento, emozioni e momenti indimenticabili.

Scopri le ultime news su Amici.