Amici 24, nota ballerina professionista elogia Alessia Pecchia: "Sta facendo un percorso bellissimo"

La ballerina professionista di Ballando con le stelle, Anastasia Kuzmina, ha rivelato il suo pensiero su Alessia Pecchia, la giovane latinista della 24esima edizione di Amici.

La latinista Alessia Pecchia è una delle protagoniste più amate e apprezzate della 24esima edizione di Amici. A commentare il suo percorso nel talent show di Maria De Filippi e a difenderla dalle critiche ci ha pensato una nota ballerina professionista di Ballando con le stelle.

Anastasia Kuzmina dalla parte di Alessia Pecchia

Cresce l'attesa per la quinta puntata del Serale di Amici 24, che andrà in onda sabato 19 aprile 2025 in prima serata su Canale 5. Tra le concorrenti ancora in corsa per la vittoria finale c'è anche la campionessa Alessia Pecchia, che nelle ultime ore è finita nel mirino di una famosa ballerina professionista di Ballando con le stelle, il talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci.

Stiamo parlando di Anastasia Kuzmina che, in un video pubblicato su TikTok, ha difeso la giovane allieva della maestra Alessandra Celentano dalle critiche ed elogiato il suo percorso nella scuola più famosa e amata d'Italia. Se da una parte, infatti, la latinista è molto apprezzata per la sua energia e versatilità, dall’altra, in molti la reputano ripetitiva:

Volevo spendere due parole su Alessia perché leggo nei commenti che la ritenete ripetitiva, che fa sempre le stesse cose e gli stessi passi. Non è colpa sua, ma è proprio il nostro stile, il latino americano, che ha un numero vasto però comunque limitato di figure basilari con le quali tu puoi creare una coreografia. Nel latino, i passi sono quelli. Quindi non la criticate. Lei ce la sta mettendo tutta e sta facendo un percorso bellissimo. Quando balla in coppia con Mattia Zenzola (bravissimo) o con Umberto Gaudino (la nostra stella nel latino americano), le coreografie sono un po’ più interessanti e ricche di elementi perché già in coppia, nel latino, si possono fare molte più cose. Quindi vai Alessia, non è colpa tua, è solo il nostro stile che è così.

Antonia in lacrime per Chiamamifaro

La quarta puntata del Serale, che ha registrato uno share del 25.91% pari a 3 milioni 555 mila spettatori, ha visto l'eliminazione definitiva di Chiamamifaro, nome d'arte di Angelica Gori. La giovane cantante della squadra capitanata da Rudy Zerbi e dalla maestra Alessandra Celentano ha perso al ballottaggio finale contro Senza Cri ed è stata costretta ad abbandonare il fortunato talent show di Maria De Filippi.

L'uscita di scena di Chiamamifaro ha profondamente scosso gli allievi della scuola. Tra tutti, la cantante Antonia Nocca che, interpellata da Luca Zanforlin subito dopo la puntata, ha speso parole di grande stima e affetto nei confronti della sua compagna di avventura. Visibilmente provata e con la voce rotta dal pianto, l'allieva ha dichiarato: "Lei per me era una bussola, Mi manca tanto. Mi sento persa senza di lei".

Ricordiamo che i ragazzi ancora in corsa per la vittoria finale sono: Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano; Senza Cri (Cristiana Carella) e Francesco Fasano per il team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo; Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro) e Francesca Bosco per la squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. L'appuntamento è per sabato 19 aprile 2025 in prima serata su Canale 5.

