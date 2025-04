Amici 24, Nicolò Filippucci rivela: "Mi sento fuori dalla finale" (VIDEO)

News VIP

In vista della settima puntata del Serale di Amici 24, i ragazzi si sono aperti e rivelato le loro più grandi preoccupazioni. Tra tutti, Nicolò Filippucci ha svelato di avere paura del futuro.

Momento complicato per Nicolò Filippucci ad Amici 24. Nonostante in molti lo diano come possibile vincitore della 24esima edizione, il talentuoso cantante e allievo di Anna Pettinelli ha ammesso di sentirsi insicuro e di essere seriamente preoccupato per il suo futuro, sia dentro che fuori la scuola.

Le paure di Nicolò Filippucci ad Amici24

Nicolò Filippucci è uno degli allievi più amati e apprezzati della 24esima edizione di Amici. A pochi giorni dalla settima puntata del Serale, che andrà in onda sabato 3 maggio 2025, l'allievo di Anna Pettinelli si è lasciato andare a una serie di confessioni inedite. Confrontandosi con i cantanti Jacopo Sol e Antonia Nocca in casetta, il giovane cantante del team PettiLo ha rivelato di essere preoccupato e di sentirsi sempre più lontano dalla finale del talent show di Maria De Filippi: "Secondo me uscirò alla prossima o, al massimo, alla semifinale".

Ma non è finita qui! Parlando delle sue paure e insicurezze durante un incontro in studio con tutti i suoi compagni di avventura, Nicolò si è lasciato andare a uno sfogo sincero in cui ha rivelato di avere paura del futuro e di sentirsi spesso insicuro:

Mi sono sempre sentito un punto interrogativo. A volte non so cosa sono. Una delle mie paure più grandi è il futuro, l’ignoto, quello che sarà. Mi sento insicuro, pieno di dubbi, ultimamente questa paura si sta presentando tante volte, forse perché ora dobbiamo crearcelo noi il futuro. Ho paura di sbagliare, quindi spesso non faccio le cose o ci penso tantissimo prima di farle perché ho il terrore che questa cosa sia sbagliata e non mi porti al futuro che vorrei.

Il dolore di Francesco Fasano

Non solo Nicolò Filippucci, ma anche Francesco Fasano ha deciso di aprire il suo cuore e svelare pubblicamente quali sono le sue paure più grandi in questo periodo della sua vita. Usando dei personaggi immaginari messi a disposizione dalla produzione di Amici 24, il ballerino di Emanuel Lo ha raccontato un periodo della sua infanzia, ammettendo di sentirsi molto insicuro, anche se spesso ciò che si può vedere da fuori è una grande sicurezza.

Questo mostro rappresenta la paura di non essere mai abbastanza per qualcuno e per me stesso. È molto presente nella mia vita, appare e scompare. Questa paura è insicura, cerca approvazione, si presenta di fronte a persone che non mi capiscono tanto bene…- ha raccontato Francesco con le lacrime agli occhi - Penso sia dovuto anche un po’ all’infanzia questa cosa di non sentirmi mai abbastanza per gli altri, da piccolo mi sono sempre sentito come se non lo fossi per poter far parte di un gruppo o di qualcosa simile. Quindi, questa cosa me la porto dietro.

Cresce l'attesa per la settima e imperdibile puntata del Serale di Amici 24 che vedrà l'eliminazione di uno, tra Chiara e TrigNO. Per chi non lo sapesse, nel corso dell'ultimo appuntamento non c'è stata nessuna eliminazione per la mancanza del voto del giudice Cristiano Malgioglio. I talenti ancora in corsa per la vittoria finale, quindi, sono: Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano; Francesco Fasano, Nicolò Filippucci e TrigNO (Pietro Bagnadentro) per il nuovo team di Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. L'appuntamento è per sabato 3 maggio 2025 in prima serata su Canale 5.

