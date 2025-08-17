TGCom24
Amici
Amici 24, Nicolò Filippucci: "Lei è sempre stata la mia ancora di salvezza. Il mio obiettivo era quello di..."

Eleonora Gasparini

Il giovane cantante Nicolò Filippucci parla della sua passione per la musica e racconta come è cambiata la sua vita dopo l'esperienza nella scuola di Amici 24.

Nicolò Filippucci è stato decretato dal pubblico tra i protagonisti più amati e apprezzati della 24esima edizione di Amici. Intervistato da Lorella Cuccarini nel podcast Dimmi di te, il giovane cantante ed ex allievo di Anna Pettinelli si è raccontato senza filtri e ricordato la sua incredibile esperienza nel talent show di Canale 5.

Le emozioni di Nicolò

Nicolò Filippucci è stato il vincitore morale di Amici 24. Entrato nella scuola fortemente voluto da Anna Pettinelli, si è subito distinto per il suo grandissimo talento, intensità interpretativa e scrittura emotiva. Il suo percorso è stato sorprendente, ricco di emozioni e soddisfazioni. Sfortunatamente è stato eliminato durante l'ottava puntata del Serale suscitando il malcontento di tanti telespettatori, che lo volevano in finale.

Ospite di Dimmi di te, il format web condotto da Lorella Cuccarini, il giovane cantante ha parlato della sua vita dopo Amici, tra esami di maturità e musica, e di come questa esperienza nel fortunato talent show di Maria De Filippi lo abbia fatto crescere sia artisticamente che umanamente:

Sono contento che sto facendo tante cose. È stato un bellissimo ritorno alla normalità...impattante, emotivamente parlando. Il percorso mi ha totalmente cambiato. Non mi aspettavo il riscontro del pubblico quando sono stato eliminato. È stato bello ricevere l'affetto delle persone, che volevano vedermi in finale. La musica è sempre stata la mia ancora di salvezza, mi ha fatto sentire anche un po' sfrontato. Con la musica mi sento libero. Sono totalmente me stesso. Il mio obiettivo era quello di crescere come artista e affacciarmi di più in questo mondo. Devo dire che, secondo me, si è realizzato. Sono cresciuto tanto. Non mi aspettavo un percorso così lungo, forse perché credo poco in me stesso e mi sottovaluto. È stata una sorpresa.

Le parole di Nicolò sui ragazzi di Amici 24 e Maria De Filippi

Dopo aver fatto un piccolo bilancio del suo percorso nella scuola di Amici, Nicolò Filippucci ha parlato della convivenza con gli altri allievi e del rapporto con Maria De Filippi. A proposito delle amicizie nate in casetta, il cantante ha rivelato con chi ha legato di più:

Menziono Pietro perché è uno di quelli che durante il Serale mi ha aiutato di più. Ho legato con tante persone, dal punto di vista emotivo ho parlato tanto di me e dei miei limiti con Francesca, Jacopo, Daniele. La cosa bella è che, anche fuori dal programma, ci sentiamo con tutti quanti. Abbiamo creato un qualcosa di vero. Maria mi ha insegnato, anche non volendo, tante cose. Ho apprezzato tanto la sua sincerità.

Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
