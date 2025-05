Amici 24, Nicolò Filippucci innamorato di una compagna in casetta? Il cantante interviene e chiarisce come stanno le cose

News VIP

Nicolò Filippucci è stato uno dei cantanti di questa edizione di Amici di Maria De Filippi. In un'intervista, l'allievo di Anna Pettinelli aveva lasciato intendere di aver avuto una cotta per una compagna del talent. Ma è davvero così?

Amatissimo allievo e protagonista di Amici 24, Nicolò Filippucci ha rivelato a Webboh Time su RDS Next di aver avuto una cotta per una sua compagna, all'interno del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. In realtà, le dichiarazioni di Nicolò sarebbero state fraintese e, infatti, l'ex allievo di Anna Pettinelli ha deciso di intervenire per chiarire come stanno le cose.

Amici 24, Nicolò Filippucci innamorato di un'ex compagna del talent? Ecco cosa ha rivelato

Nella classe di Amici 24 ci sono stati diversi allievi che si sono scoperti innamorati e hanno deciso di intraprendere delle relazioni romantiche: Chiara Bacci e TriGNO, Luk3 e Alessia Pecchia, Antonia Nocca e Senza Cri, tanto per citarne alcune. Al contrario, Nicolò Filippucci aveva stretto rapporti di stima e amicizia con tutti, ma l'amore non si è palesato per il cantante della squadra di Anna Pettinelli. Tuttavia, ai microfoni i Webboh Time su RDS Next, Nicolò ha parlato di una misteriosa cotta nata proprio dentro la casetta.

Il cantante ha rivelato di essersi preso una cotta per un'allieva della 24esima edizione del talent show di Maria De Filippi: "Ti dico di sì, ma penso che… Ci sta, dai, ma non ti dirò il nome però". Le teorie, ovviamente, non si sono fatte attendere e i fann hanno subito ipotizzato che si trattasse di Francesca Bosco, ballerina impegnata con Jacopo Sol, ma che con Nicolò ha stretto un bellissimo rapporto basato su stima e affetto reciproco. La ballerina aveva anche inviato un messaggio al cantante, mostrato da Silvia Toffanin all'ex allievo del talent show, quando è stato ospite in una delle ultime puntate di Verissimo.

Tuttavia, a distanza di qualche giorno da queste dichiarazioni, Nicolò Filippucci è tornato a parlare della questione e ha rivelato che le sue parole sono state fraintese e che la persona per cui ha avuto una cotta non era un'allieva di Amici 24.

Amici 24, Nicolò Filippucci interviene e chiarisce: "La mia cotta? Adesso parlo io"

In un'intervista a Radio Subasio, Nicolò ha voluto chiarire che le sue dichiarazioni, a proposito della sua presunta cotta verso un'allieva conosciuta in casetta. A detta del cantante, infatti, le sue parole sono state fraintese e in realtà la persona per cui avrebbe una simpatia non farebbe parte del talent show di Canale 5. Ai microfoni della stazione radiofonica, infatti, l'ex cantante di Amici 24 ha rivelato di "essersi spiegato male" e che è stato frainteso:

"Allora, posso dirti che sicuramente mi sono spiegato male io. Ma si trattava di una cosa fuori dalla casetta e mi dispiace per tutti quelli che hanno sperato nello scoop. Mi dispiace"

Il cantante ha anche ricevuto una sorpresa da parte della popstar italiana Annalisa, altra ex allieva del talent show. La cantante ha inviato un messaggio pieno di affetto a Nicolò, congratulandosi per i suoi successi e augurandogli il meglio per il suo futuro: "Vi mando un abbraccio gigante, mi mancate. So che questa sera lì con voi c’è Nicolò. Nicolò, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per tutto ciò che sicuramente il futuro ti porterà, ciao".

