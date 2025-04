Amici 24, Nicolò Filippucci in crisi: "Non sono mai soddisfatto di quello che faccio" (VIDEO)

News VIP

Momento difficile per Nicolò Filippucci nella scuola di Amici 24. Convocato dalla sua coach Anna Pettinelli, il giovane e talentuoso cantante del talent show di Canale 5 ha rivelato tutte le sue insicurezze.

La quinta puntata del Serale di Amici 24 andrà in onda sabato 19 aprile 2025 su Canale 5. Nell'attesa, nella scuola, il cantante Nicolò Filippucci si è reso protagonista di un confronto con la sua coach Anna Pettinelli in cui ha rivelato tutte le sue paure e insicurezze.

Le insicurezze di Nicolò ad Amici

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Serale di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 24esima edizione. Dopo l’uscita di scena di Chiamamifaro, questa settimana si tornerà a una doppia eliminazione, decisa al termine delle consuete tre manche. Dieci i talenti ancora in corsa per la vittoria finale: Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano; Senza Cri (Cristiana Carella) e Francesco Fasano per il team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo; Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro) e Francesca Bosco per la squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.

Intanto, nella scuola più amata e seguita d'Italia, Nicolò si è lasciato andare a un amaro sfogo con Anna Pettinelli. Dispiaciuta e spiazzata da alcune parole pronunciate dal suo allievo subito dopo l'ultima puntata del Serale, la professoressa di canto ha deciso di convocarlo per provare a capire il motivo del suo stato d'animo e rassicurarlo. Senza troppi giri di parole, il cantante ha spiegato di non sentirsi all'altezza:

Non sono mai soddisfatto di quello che faccio. Vorrei fare sempre di più per cercare di ottenere quello che vorrei. Forse penso sempre che avrei potuto fare meglio, so che è una frase fatta però...non capisco perché sono un po' di giorni che non trovo piacere nel cantare e questa cosa mi ammazza. Sento che non sto bene, ho tanti pensieri per la testa.

La confessione di Antonia Nocca

Tempo di confessioni importanti per Antonia Nocca. Nel daytime di ieri di Amici 24, la giovane e talentuosa cantante della squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ha avuto un lungo e sincero confronto con Maria De Filippi. "Io vengo mangiata da quello che penso mentre mi esibisco. Il mio cervello mi mette sotto stress continuamente" ha ammesso la cantante, rivelando di non riuscire mai a godersi davvero le sue esibizioni.

Interpellata dalla conduttrice del talent show circa i motivi del suo malessere, Antonia si è lasciata andare a una confessione molto intima e delicata. "Prima di venire qui, dicevo ai miei genitori che non volevo fare niente nella mia vita. Nella mia testa le persone non saranno mai felici e la vita non avrà un senso" ha ammesso la cantante, che poi ha rivelato di aver cambiato idea quando è entrata nella scuola di Amici "Quando sono arrivata qui ho smesso di pensare queste cose e ho iniziato a pensare che le cose potevano avere un senso". Riuscirà a godersi finalmente questa esperienza? Una cosa, però, è certa per lei: cantare è quello che davvero la rende felice. Ricordiamo che l'appuntamento con il Serale è per sabato 19 aprile 2025 in prima serata su Canale 5. Non mancate.

