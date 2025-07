Amici 24, Nicolò Filippucci e Rebecca Ferreri sono una coppia? Spunta una segnalazione

News VIP

Secondo nuove segnalazioni, pare che tra Nicolò Filippucci e Rebecca Ferreri, ex allievi di Amici 24, sia nata un'intesa speciale!

Qualche settimana fa era spuntata una segnalazione su due ex allievi di Amici 24: il cantante Nicolò Filippucci e la ballerina Rebecca Ferreri avrebbero intrapreso una relazione, ora che entrambi sono fuori dal talent di Canale 5. E, ora, arriva una nuova indiscrezione sui due ex allievi del programma condotto da Maria De Filippi. Possiamo affermare che sia nata una nuova coppia?

Amici 24, è nata un'intesa tra Nicolò e Rebecca?

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi non è insolito che nascano nuove coppie: nell'edizione ventiquattro, ad esempio, se ne sono formate diverse, come Chiara Bacci e TrigNO, Alessia Pecchia e Luk3, Jacopo Sol e Francesca, Antonia Nocca e Senza Cri, sebbene queste due siano venute allo scoperto solo una volta fuori dalla scuola. Nelle ultime settimane, potrebbe essersene formata anche un'altra, almeno stando ad alcune segnalazioni che si sono diffuse su due ex allievi di Amici 24.

Stiamo parlando di Nicolò Filippucci e Rebecca Ferreri: quest'ultima è una delle ballerine dell'edizione numero ventiquattro di Amici ed è stata eliminata a metà del pomeridiano, perdendo la sfida contro Dandy. Nella scuola Rebecca ha attirato l'attenzione di Ilan e Vybes, ma sembra che fuori dal contesto del programma tv si sia avvicinata al cantante Nicolò.

Già qualche settimana fa, infatti, sui due è spuntata una segnalazione che li voleva vicini e complici, "come se stessero vivendo il loro primo amore" e ora è arrivata anche una seconda indiscrezione sui due ex allievi. Nicolò e Rebecca sono stati visti insieme ai genitori del cantante a un concerto...

Amici 24, spunta una nuova segnalazione su Nicolò e Rebecca: sono una coppia?

Come riporta Deianira Marzano, che aveva condiviso per prima l'indiscrezione su Nicolò e Rebecca, la simpatia tra il cantante e la ballerina si sarebbe evoluta in qualcosa di più e i due avrebbero intrapreso una relazione. A testimoniarlo è una nuova segnalazione che è giunta alla gossippara e che vede protagonisti i due ex allievi di Amici 24. Stando a quanto riportato sui social, la ballerina ed ex allieva di Deborah Lettieri è stata avvistata a un concerto in compagnia dei genitori di Nicolò.

Su Instagram, il 15 luglio, Rebecca ha postato, infatti, alcune stories che la mostravano alla Partita del Cuore 2025, l'evento che si è svolto a L'Aquila e ha visto sfidarsi la Nazionale dei cantanti e dei politici. A scendere in campo per una decina di minuti è stato proprio Nicolò, ripreso da diversi video social, e pare che suigli spalti ci fosse anche Rebecca e che la ballerina fosse in compagnia dei genitori del cantante.

"La storia tra Nicolò e Rebecca è confermata" ha scritto l'utente a Marzano "ieri lei era allo stadio dove lui giocava ed era con i genitori di lui" prosegue la segnalazione. Al momento, però, da nessuna delle parti è arrivata una smentita o una conferma, perciò, non ci resta che attendere per scoprire se davvero sia nata una nuova storia tra Nicolò e Rebecca.

Scopri le ultime news su Amici