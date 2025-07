Amici 24, è nato l'amore tra due ex allievi? Ecco di chi si tratta!

News VIP

Secondo una recente indiscrezione, tra due ex allievi della ventiquattresima edizione di Amici di Maria De Filippi sarebbe nata una certa intesa. Ecco di chi stiamo parlando!

In un talent show come Amici di Maria De Filippi non è insolito che nascano amicizie e amori: ad Amici 24, ad esempio, sono nate diverse coppie, come quella formata da Alessia Pecchia e Luk3 o da Chiara Bacci e TrigNO. Ma, stando a una recente indiscrezione, pare che anche fuori dalla scuola sia nato un sentimento tra due ex allievi. Di chi stiamo parlando?

Amici 24, è nato l'amore tra due ex allievi?

La gossippara Deianira Marzano ha riportato sui social l'indiscrezione di una utente anonima che ha rivelato di essere certa che tra due ex allievi di Amici 24 è nato l'amore. Non si tratterebbe certo della prima volta che una coppia si forma fuori dall'esperienza nel talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi o che esce allo scoperto dopo la fine del programma. Questo è ciò che è capitato a Senza Cri e Antonia Nocca, che hanno preferito concentrarsi sulla loro crescita professionale nel talent e non essere sotto i riflettori per l'amore che hanno iniziato a nutrire l'una per l'altra nella scuola. Tuttavia, le due cantanti, non appena è terminato Amici 24, non hanno più nascosto di avere una relazione. Questa volta, invece, a essere sotto i riflettori sono due noti ex allievi del talent, un cantante e una ballerina: stiamo parlando di Nicolò Filippucci e Rebecca Ferreri.

Mentre Nicolò è stato uno dei cantanti più noti di questa edizione ed è stato considerato il vincitore del programma, tanto che la sua eliminazione ha lasciato molti senza parole, Rebecca è stata una delle ballerine di Deborah Lettieri, la cui uscita ha suscitato non poche polemiche. Rebecca, infatti, avrebbe dovuto sostenere la sfida contro Dandy nel corso della registrazione della puntata domenicale, ma Deborah Lettieri ha deciso di anticipare la sfida, portando la ballerina ad arrivare impreparata all'esibizione e decretando così la sua eliminazione.

Rebecca ha, perciò, dovuto dire addio al programma, ma è possibile che lei e Nicolò abbiano ripreso i contatti dopo che l'edizione ventiquattro si è conclusa?

Amici 24, Nicolò Filippucci e Rebecca Ferretti innamorati? Spunta un'indiscrezione

Nella scuola di Amici 24, Rebecca è stata molto corteggiata da due cantanti, Vybes e Ilan, mentre non sembrava aver alcun tipo di interesse per Nicolò Filippucci.

Ciò non toglie che una volta conclusa l'esperienza nella scuola, la ballerina e il cantante possano aver ripreso i contatti, al punto da intraprendere una romantica storia d'amore. L'esperta di gossip Deianira Marzano ha, infatti, pubblicato un'indiscrezione, da parte di una fonte anonima, che rivela che tra i due ex allievi sarebbe nato l'amore:

"Ti segnalo che Nicolò Filippucci e la ballerina Rebecca Ferreri, entrambi dell'ultima edizione, si sono innamorati. Stanno proprio vivendo il loro primo amore"

Al momento, nessuno dei diretti interessati si è sbilanciato a negare o confermare il rumor, perciò, non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito.

