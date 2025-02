Amici 24, Mollenbeck eliminato: "Non credo che tu sia in grado di fare il Serale" (VIDEO)

News VIP

Il cantante Mollenbeck non supera l'esame per accedere al Serale della 24esima edizione di Amici 24 e viene eliminato definitivamente dal talent show di Maria De Filippi

Nessun lieto fine per il cantante Mollenbeck ad Amici 24. Il giovane allievo del team capitanato da Lorella Cuccarini non è riuscito a superare l’esame per accedere alla fase Serale ed è stato costretto ad abbandonare definitivamente il talent show di Maria De Filippi.

Mollenbeck fuori da Amici 24

Mollenbeck è stato ufficialmente eliminato dalla scuola di Amici. Nel daytime di oggi, la maestra Alessandra Celentano ha avvisato gli allievi con la felpa rossa a prepararsi per eventuali esami valevoli per il passaggio alla fase finale del talent show di Canale 5. Il primo ad essere stato chiamato in studio è stato Mollenbeck, che si è esibito in tre cover. Se Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi Zerbi hanno dato la possibilità al cantante di andare avanti, Anna Pettinelli si è del opposta al suo ingresso al Serale:

Hai del potenziale, del talento, ma non l'hai potenziato abbastanza. Non cambierò idea in un mese, mi dispiace ma il mio è un no definitivo [...] Non credo che lui sia in grado di fare il serale, ti ammazzerebbero! Abbiamo grosse personalità, non sarebbe giusto portarcelo e togliere ad altri questa possibilità. Io credo che tu sia un passo indietro rispetto agli altri.

Spiazzato e visibilmente dispiaciuto, Mollenbeck ha deciso di intervenire per commentare la sua eliminazione dalla scuola, rivelando di non essere d'accordo con la drastica decisione presa dalla Pettinelli. A fargli eco anche la coach Lorella, che lo ha salutato dedicandogli parole di grande affetto e stima: "Mi dispiace Samuele. Il regolamento è questo, non posso fare altro. Ci sentiamo nei prossimi giorni. Non mollare mai".

I ragazzi in corsa per il Serale di Amici

Subito dopo l'eliminazione di Mollenbeck, nome d'arte di Samuele Mollenbeck, Alessandra Celentano ha chiesto agli allievi se intendessero rivotare, provocando la dura reazione di Chiamamifaro e Senza Cri che si sono dette contrarie a votare di nuovo. Il prossimo a dover sostenere l'esame sarà il ballerino Antonio.

Con l'uscita di scena di Mollenbeck, i ragazzi ancora in corsa per accedere al Serale della 24esima edizione di Amici sono: Daniele per il team della maestra Celentano; Francesca, Antonio e Dandy per il team di Deborah Lettieri; Asia per il team di Emanuel Lo; Vybes, Chiamamifaro, Jacopo Sol per la squadra di Rudy Zerbi; Luk3 e SenzaCri per Lorella Cuccarini; TrigNO e Deddè per Anna Pettinelli.

Ricordiamo invece che gli allievi che hanno già conquistato la tanto ambita maglia d'oro sono: Alessia, Antonia, Nicolò, Chiara e Francesco. Amici vi aspetta domenica 23 febbraio 2025 alle 14 su Canale 5.

