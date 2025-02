Amici 24, caos in casetta dopo la proposta della maestra Celentano: Vybes e TrigNO ai ferri corti (VIDEO)

News VIP

Nella scuola di Amici 24 è arrivata una nuova e inaspettata proposta di Alessandra Celentano che ha stravolto gli equilibri in casetta: ecco cosa è successo nel daytime di oggi del talent show di Canale 5.

Nuovo colpo di scena ad Amici 24. La maestra Alessandra Celentano ha proposto l'eliminazione dei sette allievi che, secondo i titolari, non meritano di andare al Serale. Una mossa inaspettata che ha creato parecchio malumore nella casetta soprattutto tra i cantanti Vybes, TrigNO, Jacopo Sol e Deddè.

Vybes contro TrigNO

Il Serale della 24esima edizione di Amici si avvicina e i professori della scuola stanno usando tutti gli strumenti a loro disposizione per scegliere gli allievi da mandare alla fase finale del talent show di Maria De Filippi. Al momento, i ragazzi che sono riusciti a conquistare la tanta ambita maglia oro sono i cantanti Antonia e Nicolò e i ballerini Alessia, Chiara e Francesco.

Nel daytime di oggi, Alessandra Celentano ha fatto una nuova proposta che ha creato non pochi malumori in casetta. La maestra ha chiesto ai titolari di fare i nomi delle sette persone che secondo loro meritano di accedere alla fase finale della trasmissione. Con grande sorpresa, nella lista di TrigNO non è comparso il nome del suo amico Vybes, che non è riuscito a nascondere il suo fastidio e la sua delusione: "Mi riempi sempre di complimenti e poi mi vedo sempre fuori dalla tua lista nomi. O mi dici un sacco di str****te o mi prendi in giro. Ci rimango male, sei un para**lo. Non sei un amico vero".

Accuse che hanno provocato la reazione immediata di TrigNO, che ha cercato di difendersi sottolineando di essere stato coerente con la sua ultima classifica: "Mi piacciono i tuoi pezzi e come scrivi, ma non è detto che ti devo mettere tra quelli che devono andare al Serale. La stima c'è. Stai facendo così solo perché non ti ho messo nella lista". A nulla è servito il confronto visto che entrambi sono rimasti fermi sulle loro posizioni.

Deddè deluso da Luk3 e Jacopo Sol

Dopo essere venuta a conoscenza delle preferenze espresse dai ragazzi di Amici 24, la maestra Alessandra Celentano ha chiesto ai sette meno votati di indossare una maglia rossa: TrigNO, Asia, Vybes, Mollenbeck, Antonio, Deddè e Raffaella dovranno sostenere un esame per l'eliminazione dal talent show di Maria De Filippi.

La classifica stilata dai ragazzi della scuola ha destabilizzato Mollenbeck, che non è riuscito a trattenere le lacrime. "Ci rimango male se nessuno mi considera idoneo al Serale" ha confessato il giovane allievo di Lorella Cuccarini provocando la reazione di Deddè. Il cantante del team di Anna Pettinelli ha infatti sbottato e criticato il comportamento irrispettoso di alcuni compagni di scuola: "Mi dispiace che nessuno di loro sia qui a parlare e discutere con noi solo perché non si trovano in questa situazione". Deddè, in particolar modo, ha puntato il dito contro Jacopo Sol e Luk3: "Stiamo sempre insieme, è brutto vedere questo".

I tre cantanti riusciranno a chiarirsi? Ricordiamo che i ragazzi ancora in gara sono: Daniele per il team della maestra Celentano; Francesca, Antonio e Dandy per il team di Deborah Lettieri; Asia per il team di Emanuel Lo; Vybes, Chiamamifaro, Jacopo Sol per la squadra di Rudy Zerbi; Luk3, SenzaCri e Mollenback per Lorella Cuccarini; TrigNO e Deddè per Anna Pettinelli. Amici vi aspetta domenica 23 febbraio 2025 alle 14 su Canale 5.

