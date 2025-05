Amici 24, Michele Bravi presenta il suo nuovo singolo ed emoziona tutto lo studio

News VIP

Ospite della puntata di ieri sera, sabato 3 maggio, di Amici 24 è stato Michele Bravi: l'ex giudice ha presentato il suo nuovo singolo, emozionando tutto lo studio.

Puntata ricca di emozioni quella di Amici 24 andata in onda ieri sera, sabato 3 maggio: una doppia eliminazione (Chiara Bacci e Jacopo Sol), ma anche il ritorno in studio di Michele Bravi, ex giudice delle precedenti edizioni del talent show, per presentare il suo nuovo singolo e commuovere tutti tra pubblico, giuria e allievi.

Amici 24, Michele Bravi presenta il nuovo singolo e commuove tutti

Dopo aver ricoperto il ruolo di giudice nelle precedenti due edizioni di Amici di Maria De Filippi, Michele Bravi è tornato come ospite della settima puntata del Serale di Amici 24, andata in onda ieri sera, sabato 3 maggio, su Canale 5. Il cantante si è esibito sulle note del suo nuovo singolo Lo ricordo io per te e ha emozionato l'intero studio. Il brano funge anche da colonna sonora per il cortometraggio scritto e diretto da Michele Bravi e che ha come protagonista Lino Banfi e Lucia Zotti.

Il progetto è nato da una collaborazione con l'Associazione Italiana per la Ricerca sull'Alzheimer, con lo scopo di raccogliere fondi per l'organizzazione e aiutare quante più persone affette da questa malattia neurodegenerativa.

Il cortometraggio è disponibile su Youtube e Michele Bravi ne ha mostrato un estratto durante la sua esibizione, portando lo studio a commuoversi. Su X molti hanno, infatti, notato gli occhi lucidi della giuria, con Elena D'Amario commossa ad ascoltare l'artista, così come anche lo stesso Amadeus. Maria De Filippi si è complimentata con Michele Bravi, definendo il brano "un pezzo pieno di emozione, davvero pazzesco".

Amici 24, Jacopo Sol è stato eliminato: le prime dichiarazioni del cantante

Nel corso della settima puntata del Serale di Amici 24 sono stati eliminati Chiara Bacci e Jacopo Sol. Quest'ultimo è arrivato al ballottaggio finale con Alessia Pecchia ed è stato poi costretto a lasciare il talent show di Canale 5. "Sono felice Sono felice di essere contro Alessia perché è fortissima" ha dichiarato Jacopo, parlando con Maria De Filippi in casetta "Mi piace perché non ha paura di esporsi ed è leale". Anche la ballerina ha elogiato il compagno di squadra (Jacopo era del team di Rudy Zerbi) e ha ammesso di avere molta stima per lui sia dal punto di vista umano che artistico.

Poco dopo la conduttrice di Amici 24 ha annunciato che a lasciare la casetta doveva essere Jacopo Sol: il cantante ha ringraziato Maria De Filippi, perché grazie a lei ha avuto l'opportunità di far conoscere la sua musica. Ma Jacopo ha avuto parole affettuose anche per tutta la squada del talent e i suoi compagni di avventura: "Voglio ringraziare Maria, sento che mi hai dato la possibilità di farmi conoscere e di conoscermi. Grazie davvero. Sono contento, vi voglio bene. Siete tutti delle persone speciali, mi avete insegnato tutti qualcosa, siete degli artisti. Sono contento perché sento di aver fatto qualcosa di bello".

In un secondo momento, raggiunto dalle telecamere di WittyTv, Jacopo ha tirato le somme dell'esperienza trascorsa nel programma, ammettendo che per lui era stata una grande vittoria già solo poter accedere alla trasmissione. Il periodo trascorso ad Amici lo ha cambiato, protando a maturarlo e a studiare maggiormente alcune materie che prima non aveva approfondito. Infine, il cantante ha rivelato che sentirà la mancanza degli altri ragazzi in casetta e della convivenza con loro: "Sento di essermi divertito, è un bagaglio che porterò sempre con me. Ho vissuto molto di più di quello che potevo sognare".

