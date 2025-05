Amici 24, Jacopo Sol fuori dal Serale: le prime dichiarazioni del cantante dopo l'eliminazione (VIDEO)

News VIP

Dopo Chiara Bacci, anche Jacopo Sol è stato costretto a lasciare il Serale di Amici 24: il giovane cantante della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ha perso al ballottaggio finale contro la ballerina Alessia Pecchia.

Jacopo Sol è stato eliminato definitivamente dal Serale di Amici 24. Il cantante e allievo di Rudy Zerbi ha perso al ballottaggio finale contro la ballerina Alessia Pecchia ed è stato costretto a lasciare definitivamente il fortunato talent show di Maria De Filippi a un passo dalla semifinale.

Jacopo Sol eliminato dal Serale di Amici 24

La settima puntata del Serale di Amici 24, andata in onda sabato 3 maggio su Canale 5, ha visto l'eliminazione dalla gara di Chiara Bacci e di Jacopo Sol. I due talentuosi allievi della squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno perso i loro rispettivi ballottaggi finali e sono stati costretti ad abbandonare definitivamente il popolare talent show di Maria De Filippi. Se la ballerina ha lasciato il programma dopo essersi scontrata con il suo amato TrigNO, il cantante ha ricevuto l'esito del ballottaggio finale in casetta insieme alla latinista Alessia Pecchia e ai suoi compagni di scuola.

"Sono felice di essere contro Alessia perché è fortissima" ha dichiarato Jacopo Sol interpellato dalla De Filippi "Mi piace perché non ha paura di esporsi ed è leale". A fargli eco la latinista, che ha speso parole di grande stima e affetto nei confronti del suo compagno di squadra: "È un ballottaggio che non ci aspettavamo. Ho tanta stima di Jacopo sia dal punto di vista artistico che umano". A rivelare il nome del secondo eliminato della serata è stata come sempre la conduttrice: "Rimane Alessia". L'eliminazione del cantante ha commosso tutti i ragazzi della scuola ed è stata commentata dal diretto interessato:

Voglio ringraziare Maria, sento che mi hai dato la possibilità di farmi conoscere e di conoscermi. Grazie davvero. Sono contento, vi voglio bene. Siete tutti delle persone speciali, mi avete insegnato tutti qualcosa, siete degli artisti. Sono contento perché sento di aver fatto qualcosa di bello.

Le prime dichiarazioni di Jacopo Sol dopo l'eliminazione

Dopo aver lasciato definitivamente la casetta di Amici 24, il cantante Jacopo Sol ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai microfoni di Witty. Ripensando al suo intenso percorso nel talent show di Canale 5, che è stato caratterizzato anche dalla storia d'amore con la ballerina Francesca Bosco, e ricordato le sue ultime esibizioni sul palco del Serale, il giovane e amato allievo di Rudy Zerbi ha confessato:

Tirando le somme non mi aspettavo neanche di entrare. Sono contento di essere arrivato qua...mi sento una persona diversa, qui ho imparato a darmi alle persone senza avere paura...non avevo mai studiato canto, quindi è stata una svolta per la mia vita. A livello umano, quello che mi mancherà di più sarà la convivenza. Non vedo l'ora di andare in studio e fare musica. Sento di essermi divertito, è un bagaglio che porterò sempre con me. Ho vissuto molto di più di quello che potevo sognare.

Ricordiamo che con l'eliminazione Chiara e Jacopo Sol, i semifinalisti della 24esima edizione di Amici sono: Antonia Nocca, Alessia Pecchia e Daniele Doria per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano; Francesco Fasano, Nicolò Filippucci e TrigNO (Pietro Bagnadentro) per il team di Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. L'appuntamento è per sabato 10 maggio 2025 in prima serata su Canale 5 con l'ottava puntata del Serale.

