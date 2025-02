Amici 24, Maria De Filippi vorrebbe Amadeus tra i giudici del Serale!

News VIP

Secondo un'indiscrezione, Maria De Filippi vorrebbe che Amadeus facesse parte della giuria del Serale di Amici 24! Ecco cosa sappiamo.

Manca sempre meno al Serale di Amici 24 e anche se non è ancora stato rivelato quando inizierà la seconda parte del talent show di Canale 5, nella scuola gli allievi sono sottoposti alle ultime verifiche per ottenere la maglia oro e Maria De Filippi sta lavorando per mettere insieme la giuria del Serale della ventiquattresima edizione del programma Fascino. Secondo alcuni rumors, sembra proprio che tra i giurati potrebbe esserci Amadeus.

Amici 24, Amadeus verso la giuria del Serale? Maria De Filippi vorrebbe proprio lui!

Mentre gli allievi della classe di Amici 24 sono impegnati negli ultimi compiti che permetteranno loro di accedere al Serale o dover lasciare la scuola, si iniziano a diffondere i primi nomi dei giudici che comporrano la giuria del Serale. Nelle ultime due edizioni, a giudicare chi tra i talenti di Amici di Maria De Filippi avrebbe meritato la vittoria erano stati Giuseppe Giofrè, Michele Bravi e Cristiano Malgioglio. Ma sembra che per questa edizione Maria De Filippi stia puntando a rinnovare la giuria e vorrebbe come nuovo giurato Amadeus.

L'ex conduttore Rai e direttore artistico di Sanremo è già stato ospite della trasmissione Fascino in passato, in qualità anche di giudice, perciò, non è estraneo ai meccanismi che regolano il programma di Amici. Ma non solo, stando a quanto riporta il sito di scommesse Sisal oltre ad Amadeus, la conduttrice starebbe puntando anche a Ilary Blasi, che di certo regalerebbe momenti di grande divertimento al pubblico, se foss confermata.

Il sito Sisal, infatti, riporta che "trai nomi più caldi per questo serale spiccano quelli di Amadeus e Ilary Blasi. In molti si domandano il perché di questo possibile cambio. La decisione di cambiare completamente potrebbe essere semplicemente motivata dalla volontà di rinnovare il format e di offrire al pubblico un’esperienza sempre più coinvolgente". Invece, stando a ciò che riferisce il settimanala Nuovo, se il nome di Amadeus sembra essere una certezza, al suo fianco non ci sarebbe Ilary Blasi, ma Eleonora Abbagnato e Christian De Sica.

Amici 24, ecco chi sono gli allievi che accederanno alla seconda fase del talent show

Continuano i lavori per la selezione degli allievi che potranno accedere al Serale. Nella puntata di domenica 23 febbraio, ad Amici 24 sono state assegnate altre due maglie per il Serale. Ad accedere alla seconda fase del talent show di Canale 5 sono Jacopo Sol e Francesca. Con la nuova proposta della Maestra Celentano di inasprire i criteri per l'accesso al Serale, ora, tutti gli allievi dovranno ricevere il sì dei tre professori della categoria di appartenenza. Sorte che non è toccata, ad esempio, a Mollenbeck e Antonio Affortunato, eliminati nei daytime della settimana scorsa.

Nel daytime dei giorni scorsi, Rudy Zerbi ha di nuovo espresso dubbi su alcuni degli allievi di Anna Pettinelli, come TriGNO e Deddè. Ma se sul primo il produttore sembra essere irremovibile, al rapper napoletano ha dato una seconda chance per dimostrargli di essere degno del Serale.

Per ora, i talenti che hanno avuto accesso alla seconda fase del programma tv sono Alessia, Antonia, Jacopo Sol, Francesca, Nicolò, Francesco e Chiara

