Amici 24, Deddè finisce nel mirino di Rudy Zerbi: "Per me sarebbe un no definitivo per il Serale, ma..." (VIDEO)

News VIP

Dopo TrigNO, Rudy Zerbi punta il dito contro Deddè. Secondo il professore di canto della scuola di Amici 24, il giovane cantante campano non merita di andare alla fase Serale del talent show.

La corsa al Serale di Amici 24 si fa sempre più complicata per Deddè, nome d'arte di Gabriele Giuseppe Mazza. Dopo TrigNO, anche il giovane cantante del team di Anna Pettinelli è stato convocato in studio da Rudy Zerbi, che gli ha chiarito una volta per tutte la sua posizione circa il suo futuro nella scuola.

Deddè a rischio

Manca sempre meno al Serale della 24esima edizione di Amici. Tra i cantanti senza maglia oro c'è Deddè, che non sembra essere ancora riuscito a convincere Rudy Zerbi. Proprio per questo motivo, nel daytime di oggi, il professore di canto del talent show di Maria De Filippi ha deciso di convocare in studio la collega Anna Pettinelli e il suo allievo per togliersi dei dubbi.

Una volta raggiunto in studio dal cantante, Rudy ha chiesto a quest'ultimo di cantare una cover. L'esibizione, però, non l'ha convinto, anzi. Senza troppi giri di parole, il professore di canto della scuola ha ammesso di non ritenerlo pronto per la fase Serale, ma di voler comunque tenere conto delle classifiche stilate dai giudici e professori nel corso dei mesi: "Per quello che vedo il ‘no’ sarebbe definitivo, ma ci sono queste classifiche che fanno media e ti lascio lo spiraglio. Questo spiraglio può servire se tu riuscirai a dimostrare quello che finora non hai fatto".

Leggi anche Svelata la possibile data d'inizio del Serale di Amici 24

Non contento, Zerbi ha poi consegnato a Deddè la classifica della media di tutti i voti assegnati dai giudici esterni di canto. Se Senza Cri è risultata prima, TrigNo è finito all’ultimo posto. A questo punto il destino dell’allievo sembra davvero appeso a un filo. Resta solo da vedere se sia Pietro che Gabriele riusciranno a far ricredere all’ultimo l’insegnante.

La classe di Amici 24

Fervono i preparativi per il Serale della 24esima edizione di Amici. A lanciare uno spoiler sulla possibile data d'inizio ci ha pensato Lorella Cuccarini. L'amata professoressa di canto della scuola ha pubblicato un post in cui ha scritto: "- 3 alla fine del pomeridiano". Facendo un rapido calcolo, quindi, la fase finale del talent show di Maria De Filippi dovrebbe prendere il via il prossimo sabato 15 marzo 2025 e dovrà vedersela contro Ne vedremo delle belle, lo show di Carlo Conti.

Al momento, i ragazzi che sono riusciti a conquistare la maglia oro sono otto: Antonia, Alessia Pecchia, Nicolò, Chiara, Francesco, Jacopo Sol, Asia e Francesca. La produzione del talent show di Maria De Filippi non ha svelato il numero di posti a disposizione, ma a contenderseli sono ancora in tanti: TrigNO e Deddè per il team di Anna Pettinelli; Vybes e Chiamamifaro per il team di Rudy Zerbi; Senza Cri e Luk3 per il team di Lorella Cuccarini.

E ancora i ballerini Raffaella e Dandy per il team di Deborah Lettieri; Daniele per il team della maestra Alessandra Celentano. La squadra di Emanuel Lo, invece, è già tutta al Serale! L'appuntamento con il fortunato talent show è per la prossima domenica 2 marzo 2025 alle 14 su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.