Amici 24: "Maria De Filippi mi ha spronato a essere autentico e senza filtri", parla un ex amato allievo

News VIP

Il vincitore della categoria canto di Amici 24, TrigNO, ha fatto un bilancio del suo percorso nel talent show di Canale 5 e raccontato tutte le emozioni vissute durante e dopo la finale.

TrigNO, nome d'arte di Pietro Bagnadentro, è stato tra i protagonisti indiscussi della 24esima edizione di Amici. Il cantante, che ha conquistato tutti con la sua forte personalità, ha rilasciato una nuova intervista a Chi in cui ha raccontato tutte le emozioni vissute durante e dopo la sua partecipazione al talent show di Maria De Filippi.

TrigNO e le parole su Maria De Filippi

La 24esima edizione di Amici si è conclusa con la vittoria del ballerino Daniele Doria, seguito da TrigNO (Pietro Bagnadentro), che si è aggiudicato la categoria canto. Il cantante e allievo della coach Anna Pettinelli è stato indubbiamente tra i talenti più amati e discussi dell’anno. Durante il suo lungo percorso nel talent show di Maria De Filippi non sono mancate le critiche e, soprattutto, i provvedimenti disciplinari. Intervistato dal settimanale Chi, TrigNO ha svelato qual è l'insegnamento più grande appreso nella scuola:

L'attitudine verso il lavoro. Ho capito quanto sia importante avere disciplina e professionalità. Poi sicuramente un'altra grande lezione è stata la convivenza con le altre persone della casetta. Ho imparato a contare fino a dieci prima di parlare. Non so bene cosa arriverà in futuro, però ho tante cose in programma, penso ai festival e agli instore. Poi a novembre avrò due date live, a Milano il 20 e a Roma il 26.

Leggi anche Deborah Lettieri fuori da Amici 25, chi arriverà al suo posto?

Pietro ha poi continuato raccontando tutte le emozioni vissute durante e dopo la finale di Amici e svelato un retroscena sul rapporto con la conduttrice del programma. Stando alle parole del cantante, Maria gli avrebbe consigliato di rimanere sempre se stesso e di mostrarsi ai suoi numerosi fan senza filtri:

Maria mi ha spronato a essere me stesso, autentico e senza filtri. Uscito da Amici ho ricevuto tantissimo amore, è tutto nuovo. Sono molto felice, non sono abituato a questo tipo di attenzione, però mi riempie il cuore sapere che la mia musica sia arrivata così tanto.

Curiosità e retroscena su TrigNO

TrigNO, nome d'arte di Pietro Bagnadentro, è stato la vera rivelazione di Amici 24. Nato e cresciuto ad Asti nel 2002, si è avvicinato alla musica dopo un infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il mondo del calcio. Nel 2018, ha iniziato a collaborare con il produttore Carl Laurent, pubblicando i suoi primi brani e segnando l’inizio di un percorso artistico che ha messo in luce il suo talento e la sua personalità musicale. Il primo importante riconoscimento è arrivato con il brano "Calmo" che gli ha permesso di entrare a far parte della Hokuto Empire, guidata da Francesco Facchinetti. Dopo la firma con Sony Music, ha pubblicato il primo singolo "Lento" nel 2020, ritornando nel 2021 con il suo primo album Diciannove.

A settembre 2024 è entrato nel cast della ventiquattresima edizione del talent show di Maria De Filippi grazie ad Anna Pettinelli. Tra i brani presentati nella scuola ricordiamo "A un passo da me", "Maledetta Milano", "100 sigarette" e "D'amore non si muore". Grazie al suo talento, carisma e personalità è riuscito a conquistare tutti: dai professori ai giudici fino al grande pubblico, che l'ha premiato mandandolo in finalissima. Oltre ad aggiudicarsi il titolo di vincitore della categoria canto, Pietro si è portato a casa il Premio delle Radio e il Premio Keep Dreaming offerto da Marlù del valore di 7mila euro.

Scopri le ultime news su Amici.