Amici 24, Maria De Filippi in ginocchio per Elisa, ospite in puntata: "Sei una regina" (VIDEO)

Su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Amici 24 e ha colpito molto il gesto di Maria De Filippi che si è inginocchiata davanti a Elisa, ospite in studio.

Giudice della gara di canto nella puntata di Amici 24 in onda oggi, domenica 23 febbraio 2025, su Canale 5 è stata la cantautrice Elisa. Il suo ingresso è stato accolto da un insolito gesto di Maria De Filippi, conduttrice del talent show, che ha deciso di inginocchiarsi davanti all'artista, definendola una vera regina.

Amici 24, Maria De Filippi si inginocchia davanti a Elisa: "Sei una regina"

Puntata dedicata agli ex allievi di Amici di Maria De Filippi che hanno partecipato a Sanremo 2025, con l'arrivo in studio di diversi ex allievi del programma di Canale 5. Ma spazio anche a una grande cantautrice italiana, Elisa, che è arrivata in studio come giudice della gara di canto per i cantanti del talent.

A colpire il pubblico e gli allievi in studio è stato però un gesto di Maria De Filippi all'arrivo dell'artista. Dopo la clip di presentazione, in cui sono stati mostrati i più recenti successi di Elisa, tra cui il suo concerto a San Siro a giugno 2025 già sold out e l'annuncio del tour nei palazzetti d'Italia a partire da novembre 2025, Maria De Filippi ha voluto mostrare la sua ammirazione per Elisa, compiendo un gesto inusuale.

"Vorrei inginocchiarmi di fronte a Sua Maestà" ha detto la conduttrice del talent, inginocchiandosi, lasciando senza parole tutti gli astanti. "Lo penso davvero, Elisa" ha proseguito la padrona di casa, all'ingresso dell'artista. Elisa, però, ha ironizzato sul gesto di Maria De Filippi distendendosi sul pavimento e fingendo di ricreare un angelo della neve. Le due professioniste si sono poi rialzate e abbracciate, mentre il pubblico è esploso in un potente applauso.

Amici 24, ecco chi sono gli allievi che hanno avuto accesso al Serale

Nella puntata di oggi di Amici 24 sono state assegnate altre due maglie per il Serale. Ad accedere alla seconda fase del talent show di Canale 5 sono Jacopo Sol e Francesca. Niente da fare, ancora, per TriGNO, che riceve il no di Rudy Zerbi, provocando una nuova discussione con Anna Pettinelli.

Con la nuova proposta della Maestra Celentano di inasprire i criteri per l'accesso al Serale, ora, tutti gli allievi dovranno ricevere il sì dei tre professori della categoria di appartenenza. Sorte che non è toccata, ad esempio, a Mollenbeck e Antonio Affortunato, eliminati nei daytime della settimana.

Mentre ad avere l'unanime approvazione dei professori di ballo è stata Asia De Figlio, difesa dalla Maestra Celentano, dopo le critiche che Daniele le aveva rivolto. Nonostante il Serale si stia avvicinando, mancano ancora diversi allievi senza maglia oro. Fino a ora, i talenti che accedono alla seconda fase del programma tv sono Alessia, Antonia, Jacopo Sol, Francesca, Nicolò, Francesco e Chiara.

