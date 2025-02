Amici 24, Asia al Serale, Daniele esulta, ma l'aveva esclusa dalle più meritevoli della maglia oro. Interviene Celentano!

News VIP

Nel corso dell'ultimo daytime di Amici 24, Asia ha avuto la maglia per il Serale, scatenando reazioni incoerenti tra gli allievi. In sua difesa è intervenuta Alessandra Celentano!

Tempo di Serale nella scuola di Amici di Maria De Filippi: per gli allievi della classe di Amici 24, infatti, è arrivato il momento più importante del loro percorso nel talent show di Canale 5. Dovranno, infatti, dimostrare di essere pronti per accedere alla seconda fase del programma tv, pena l'eliminazione immediata. Dopo Alessia, è arrivato il turno di un'altra ballerina di essere esaminata e ricevere i tre sì dai prof di danza che le hanno consentito di prendere la maglia oro: stiamo parlando di Asia De Figlio. Tuttavia, il suo ingresso al Serale ha scatenato qualche malcontento tra gli altri allievi, tanto da spingere Alessandra Celentano a un immediato intervento.

Amici 24, Asia accede al Serale: gli allievi non sono d'accordo, ma interviene Alessandra Celentano

Come mostrato nel daytime di ieri, venerdì 21 febbraio, Asia è stata convocata in studio per sottoporsi al giudizio di Alessandra Celentano, Deborah Lettieri ed Emanuel Lo. Su richiesta della Maestra, infatti, da questo momento in poi gli allievi per accedere al Serale avranno bisogno del giudizio positivo di tutti e tre i prof della rispettiva categoria di appartenza. Perciò, nel corso di un esame in studio, Asia si è esibita alla presenza fisica di Celentano e Lettieri, mentre Emanuel Lo era in collegamento video.

L'esibizione della ballerina ha convinto subito i professori, che hanno decretato che fosse degna di accedere al Serale. Incredula, Asia non ha immediatamente compreso cosa stesse succedendo: "Di che colore sta diventando la maglia rossa (quella indossata dagli allievi non ancora al Serale e oggetto di esami in questi giorni ndr)? Beh, rosa, perché è il mio colore, mi rappresenta...Ma forse, oro? Anche l'oro mi sta bene" ha esclamato timidamente Asia, mentre i tre professori le confermavano che era ufficialmente al Serale!

Alcuni allievi, tra cui Daniele, non ritenevano che Asia meritasse di accedere alla seconda fase del programma. Infatti, nelle precedenti classifiche stilate dai ragazzi su chi fosse più meritevole di accedere al Serale, la ballerina non era stata inserita nelle classifiche da Daniele, Deddè, Francesca, Jacopo Sol, Senza Cri, TriGNO e Vybes. A infastidire la Maestra è stato però l'atteggiamento contraddittorio del suo allievo Daniele: il ballerino, quando ha saputo dell'ingresso di Asia al Serale ha esclamato "me lo sentivo, me lo sentivo". Le sue parole sono state ritenute incoerenti dalla Maestra Celentano, che è intervenuta e ha dichiarato che le sue affermazioni non avevano alcun senso e che i criteri oggettivi con cui gli allievi basavano le classifiche erano in realtà soggettivi e ha invitato gli allievi a riflettere meglio su ciò che dichiaravano.

Amici 24, le Anticipazioni della prossima puntata

Venerdì 21 febbraio si è registrata una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi: secondo le Anticipazioni di Superguidatv, altri due allievi accederanno al Serale. Si tratta di Francesca e Jacopo Sol. A giudicare la gara di canto l'amatissima cantautrice italiana Elisa, che ha premiato Jacopo Sol, ma ha fatto i complimenti a tutti gli allievi. Ultimo posto per Luk3.

Ospiti musicali della nuova registrazione di Amici: Gaia, Sarah Toscano, Elodie, che ha cantato il brano presentato al Festival di Sanremo 2025 e presentato il film thriller dal titolo Gioco pericoloso, i The Kolors che hanno portato con loro sul palco Fru dei The Jackal, e Irama. Maria De Filippi ha poi invitato in studio Maurizio Lastrico ed Emanuela Fanelli, che hanno presentato il nuovo film di Paolo Genovese, Follemente.

Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli si sono nuovamente scontrati per Luk3. Deborah Lettieri ha litigato invece con la maestra Celentano ed Emanuel Lo per Francesca, che è infine riuscita a prendere la maglia per il Serale. TriGNO ha ricevuto il no di Zerbi.

Scopri le ultime news su Amici