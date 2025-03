Amici 24, Luk3 in lacrime dopo il confronto con Lorella Cuccarini: "Giocatela fino alla fine, ma hai poco tempo" (VIDEO)

News VIP

Duro confronto nella scuola tra Lorella Cuccarini e il suo allievo Luk3. Ecco cosa è successo nel daytime di oggi del talent show di Maria De Filippi.

In vista dell'assegnazione della maglia del Serale, la produzione di Amici ha chiesto ai vocal coach di indicare l'allievo più meritevole in quanto a puntualità e impegno a lezione. Ad avere la peggio sono stati Antonia, Deddè e Luk3, che sono stati duramente rimproverati dai loro rispettivi professori.

Lorella Cuccarini delusa da Luk3

Nel daytime di oggi di Amici 24, Antonia, Deddè e Luk3 sono risultati ultimi nella classifica stilata dai vocal coach e sono stati contattati dai loro rispettivi professori di canto. La prima a chiamare in casetta è stata Lorella Cuccarini, che non è riuscita a nascondere la sua delusione per il comportamento assunto nell'ultimo periodo dal suo giovane allievo:

Che cosa è successo? Stiamo a un passo dalla fine del pomeridiano, non capisco cosa ti passa per la testa Luca! La maglia la vuoi o no? È come se avessi mollato. Non vedo più questa fame, me la devi far vedere più di prima. È logico che mi arrabbio, cerca di capire cosa vuoi fare del tuo futuro! Hai poco tempo. Giocatela fino alla fine, ma torna in te!

Le parole della Cuccarini hanno spiazzato e mortificato Luca, che ha cercato di spiegarle il suo attuale stato d'animo. Il giovane cantante ha infatti confessato che c'è qualcosa che non va, ma di essere deciso a non mollare. Il suo unico obiettivo è fare musica e andare al Serale: "Non penso di essere uno che non lavora, ma un problema c'è. Non mi sto rassegnando, ma questa situazione mi distrugge. Ho bisogno di ragionare, scusami". Chiusa la telefonata con la sua coach, Luk3 non è riuscito a trattenere le lacrime: "È terribile per me sentire queste cose, mi sto giocando tutto". Riuscirà a superare questo momento e ad accedere alla fase Serale?

Scatta il bacio ad Amici tra Luk3 e Alessia

Luk3 continua a stare al centro del gossip per la sua situazione sentimentale. Dopo essersi pericolosamente avvicinato alla latinista Raffaella Mitaritonna, Luca Pasquariello è tornato tra le braccia della sua ex Alessia Pecchia. Nei daytime mandati in onda durante la settimana, i due allievi della 24esima edizione del talent show di Maria De Filippi hanno guardato alcuni video presenti sui social riguardanti il loro rapporto. Immagini che hanno destabilizzato il cantante, che non è riuscito a trattenere le lacrime.

Dispiaciuto per la situazione e consapevole dei suoi sentimenti, Luca ha deciso di fare un passo indietro con Raffaella: "Tra noi c’è stata una simpatia ma niente di più". Una volta chiarita la sua posizione alla ballerina del team di Deborah Lettieri, il cantante è tornato da Alessia alla quale ha fatto presente di aver sbagliato e di aver capito di provare ancora dei sentimenti per lei.

"Si fanno delle stro**ate. Volevo provare ad andare avanti subito. Ma mi sono reso conto che invece di pensare a cosa avevo perso, ho provato ad andare avanti. Ed è stata una stro**ata, perché avevo bisogno di tempo per pensare a me e a cosa fare. Ho sbagliato" ha confessato Luk3, stuzzicando la ballerina e allieva della maestra Celentano. Sdraiati sul letto, il cantante ha poi chiesto ad Alessia di chiudere gli occhi e l'ha baciata appassionatamente. Tutto è bene quel che finisce bene!

