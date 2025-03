Amici 24, le Anticipazioni della puntata di domenica 9 marzo: assegnate le ultime maglie del Serale

News VIP

Ecco tutte le Anticipazioni della registrazione della nuova puntata della 24esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 9 marzo 2025 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio Fedez, Noemi, Rkomi, Petit e Marisol.

Oggi, giovedì 6 marzo, è stata registrata una nuova puntata della 24esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 9 marzo 2025 alle 14 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio, direttamente dall'ultimo Festival di Sanremo, ci saranno Fedez, Noemi e Rkomi. E poi ancora Petit e Marisol Castellanos.

Le Anticipazioni della nuova puntata di Amici

La nuova puntata del pomeridiano di Amici 24 è stata registrata oggi, giovedì 6 marzo 2025. Stando alle anticipazioni, riportate da Superguidatv, dopo Alessia, Francesco, Chiara, Asia, Nicolò, Antonia, Francesca, Jacopo Sol, Chiamamifaro, Raffaella e Daniele altri cinque allievi sono riusciti finalmente a conquistare la tanto ambita maglia del Serale. Stiamo parlando di Luk3, Vybes, TrigNO, Senza Cri e Dandy. Brutte notizie per Deddè, che è stato l'unico ad essere eliminato.

A giudicare la gara di canto (inediti) Fedez e Noemi, che hanno premiato Senza Cri e cantato i loro brani sanremesi. Ultimo posto per Deddè. Ospiti musicali della nuova registrazione di Amici: Rkomi, che si è esibito sulle note del brano presentato al Festival di Sanremo 2025 "Il ritmo delle cose", e l'ex allievo Petit che ha presentato il nuovo singolo dal titolo Mezzanotte accompagnato dalla sua amata Marisol Castellanos.

Senza Cri ha sostenuto il classico esame per l'ammissione al Serale! TrigNO, Vybes, Luk3, Deddè e Dandy invece sono stati mandati tutti in casetta. Per loro è stato usato un meccanismo diverso per le ultime votazioni e per assegnare le ultime maglie rimaste disponibili. Alla fine di tutte le esibizioni, Maria De Filippi ha letto i risultati. Luk3 ha ricevuto il no di Anna Pettinelli scatenando il caos in studio. Alla fine è riuscito a passare.

Tutti gli allievi ammessi al Serale di Amici 24

Mancano pochi giorni all'ultima puntata del pomeridiano di Amici 24 prima dell'inizio del Serale, che dovrebbe partire il prossimo sabato 22 marzo 2025 in prima serata su Canale 5. La classe è ormai al completo: i ragazzi ammessi alla fase finale del talent show di Maria De Filippi sono Alessia, Antonia, Chiara, Francesco, Asia, Francesca, Jacopo Sol, Nicolò, Raffella, Chiamamifaro, Vybes, TrigNO, Luk3, Senza Cri, Daniele e Dandy.

A guidarli in questa nuova avventura saranno i loro professori: Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Deborah Lettieri, Emanuel Lo, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Come direttore artistico della nuova edizione del Serale ritroveremo Stephane Jarny. L'appuntamento con il fortunato talent show è per domenica 9 marzo su Canale 5. Non mancate!

