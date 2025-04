Amici 24, Chiamamifaro: "Ho passato una vita a sentirmi dire che sono raccomandata"

News VIP

La talentuosa allieva della 24esima edizione di Amici, Chiamamifaro, parla della sua grande passione della musica, rivelando di sognare il palco del Festival di Sanremo.

Chiamamifaro, nome d'arte di Angelica Gori, è una delle allieve della 24esima edizione di Amici. Intervistata da Oggi, la figlia di Giorgio Gori e di Cristina Parodi, ha colto l'occasione per lanciare un messaggio per lei molto importante, ovvero quello di voler essere riconosciuta solo ed esclusivamente per il suo talento.

Le confessioni di Chiamamifaro

Manca poco alla terza puntata del Serale di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 24esima edizione. 12 i talenti in gara per la vittoria finale che sono stati divisi in tre squadre capitanate rispettivamente da Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.

Tra i ragazzi ancora in gara al Serale c'è Angelica Gori, in arte Chiamamifaro. Entrata nella scuola per volere del professore Zerbi, nonostante lo scetticismo iniziale legato al suo cognome, la giovane cantante è riuscita subito a conquistare tutti con il suo stile unico e personale. Il suo primo inedito "Perché?", infatti, ha già superato un milione e mezzo di ascolti, seguito da "O.M.G." e "Leone".

Leggi anche Raffaella torna sui social dopo l'eliminazione dal Serale

In un'intervista concessa a Oggi, come riportato da Vanity Fair, Chiamamifaro ha raccontato come è nato il suo nome d'arte e rivelato che i genitori sostengono la sua passione per la musica, ma da lontano: "Con i miei genitori siamo d’accordo sul fatto che questa cosa la devo fare per conto mio. Non voglio che mi diano una mano in nessun modo. Ho passato una vita a sentirmi dire che sono raccomandata". Grazie anche ai Pinguini Tattici che l'hanno aiutata a produrre la sua musica e all'esperienza nella scuola di Amici, Angelica oggi sogna in grande: "In Italia le cantautrici come me sono poche. Per me sarebbe un sogno andare a Sanremo".

Le anticipazioni della terza puntata del Serale

Ieri, giovedì 3 aprile 2025, è stata registrata la terza puntata del Serale di Amici. Ospiti in studio Alessandra Amoroso, che ha presentato il suo nuovo singolo, e i Panpers. Stando alle anticipazioni, la prima manche ha visto scontrarsi la squadra capitanata da Anna e Deborah contro quella di Rudy e la maestra Celentano. Ad avere la peggio sono state le PettiLetti e a rischio eliminazione è finito TrigNO. La seconda manche della serata, invece, è stata deleteria per i Zerbi-Cele. L'eliminata provvisoria è la ballerina Chiara. La terza e ultima manche della serata, infine, ha visto perdere i CuccaLo.

I tre allievi che sono finiti al ballottaggio finale sono TrigNO, Chiara e Luk3! Nicolò ha vinto i 10 mila euro da parte di Enel. Per scoprire il nome dell'eliminato non ci resta che attendere la nuova e imperdibile puntata del Serale, che andrà in onda sabato 5 aprile 2025 in prima serata su Canale 5.

Ricordiamo che con l'uscita di scena improvvisa di Dandy Cipriano e l'eliminazione di Asia De Figlio, Vybes (Gabriel Monaco) e Raffaella Mitaritonna, sono 12 i talenti in gara per la vittoria finale: i cantanti Chiamamifaro (Angelica Gori), Antonia Nocca, Jacopo Sol, Senza Cri (Cristiana Carella), Luk3 (Luca Pasquariello) Nicolò Filippucci e TrigNO (Pietro Bagnadentro) e i ballerini Alessia Pecchia, Daniele Doria, Chiara Bacci, Francesco Fasano e Francesca Bosco.

Scopri le ultime news su Amici.