Amici 24, Luk3 e TrigNO ai ferri corti? Le ultime inaspettate indiscrezioni sui due cantanti

Stando alle ultime indiscrezioni, Luk3 si sarebbe lasciato andare a delle affermazioni poco carine nei confronti di TrigNO, il cantante vincitore della categoria canto della 24esima edizione di Amici.

TrigNO, nome d'arte di Pietro Bagnadentro, è il vincitore della categoria canto della 24esima edizione di Amici. Una vittoria che, secondo le ultime indiscrezioni, non sarebbe proprio andata giù al suo collega Luk3, ex allievo della scuola e fidanzato di Alessia Pecchia.

Luk3 avrebbe "parlato malissimo di TrigNO", l'indiscrezione sull'ex allievo di Amici

La 24esima edizione di Amici è finita ormai da un mese, ma i suoi protagonisti continuano a stare al centro del gossip. Molti dei cantanti in gara hanno pubblicato i loro album d’esordio e hanno incontrato i fan in giro per l’Italia. Nonostante l’entusiasmo iniziale, però, la nuova classifica FIMI ha rivelato che soltanto tre dischi sono ancora presenti nella Top 100: Luk3 con "Diciotto" al 26esimo posto, TrigNO con "A un passo da me" al 71esimo posto e Nicolò Filippucci alla 76esima posizione con "Un’ora di follia".

Proprio Luk3 e TrigNO, nelle ultime ore, sono finiti al centro dell'attenzione mediatica. Il motivo? Alcune affermazioni del fidanzato di Alessia Pecchia nei confronti del vincitore della categoria canto del talent show di Maria De Filippi. Come riportato da Amedeo Venza, una fan presente in un ristorante a Macerata ha rivelato che Luk3, durante una chiacchierata con amici, avrebbe detto che TrigNO non meritava la vittoria:

Ieri sera ero in un ristorante di Macerata e c'era Luk3, il cantante di Amici. Era con altre persone e parlava malissimo di TrigNO. In pratica dicevano che non si meritava la vittoria della categoria e che il più meritevole era Nicolò. Dicevano che le vendite e i brani più scaricati danno la conferma di quanto loro dicevano, tant'è che TrigNO è fuori da ogni classifica...

Il percorso di TrigNO e Luk3 ad Amici

Luk3 (Luca Pasquariello) e TrigNO (Pietro Bagnadentro) sono stati tra i protagonisti indiscussi della 24esima edizione di Amici. Entrambi sono riusciti a far parlare di sè tutto l'anno sia per il loro percorso artistico nella scuola che per le loro situazioni sentimentali. Luca è infatti felicemente fidanzato con la latinista Alessia Pecchia, mentre Pietro è innamoratissimo della ballerina Chiara Bacci.

Entrato nella scuola fortemente voluto da Lorella Cuccarini, il percorso di Luk3 non è stato dei più semplici viste le critiche ricevute e le difficoltà incontrate. Lui, però, non si è mai arreso e con educazione e determinazione è andato dritto verso il suo obiettivo. Tra i brani presentati ricordiamo "Parigi in motorino", "Valentine", "Piangi" e "Roma lo sa", che hanno raggiunto un grandissimo successo in poco tempo.

TrigNO è stato la vera rivelazione di questa edizione. Il suo percorso è stato ricco di critiche, provvedimenti disciplinari, ma anche tante soddisfazioni. Con la sua grinta e forte personalità, il cantante e allievo di Anna Pettinelli è riuscito a sbaragliare la concorrenza e arrivare in finalissima conquistando tutti, dai professori ai giudici fino al pubblico, che l'ha premiato facendogli vincere la categoria canto.

