Amici 24, Luk3 e la tenera dedica per Alessia prima della Finale di questa sera

Questa sera, domenica 18 maggio, su Canale 5, andrà in onda la Finale di Amici 24 e Luk3 ha deciso di scrivere sui social una tenera dedica alla sua Alessia, ballerina finalista del talent show.

Mancano poche ore alla Finale di Amici 24 e all'annuncio di chi vincerà la 24esima edizione del talent show di Canale 5: i 5 finalisti di questa stagione sono Alessia, Daniele, TriGNO, Antonia e Francesco. A sorpresa, in queste ore, per la ballerina di latino allieva di Alessandra Celentano è arrivata una tenera dedica da Luk3, il suo fidanzato ed ex allievo del programma, eliminato nelle prime puntate del Serale.

Amici 24, Luk3 e la tenera dedica ad Alessia

Nella scuola di Amici 24 non sono mancati gli amori e si sono formate diverse coppie: una di queste è quella formata da Alessia Pecchia e Luk3, sebbene i due siano usciti allo scoperto solo a pochi giorni dall'inizio del Serale. Questa sera, domenica 18 maggio, andrà in onda la Finale della ventiquattresima edizione del talent e Luk3 ha deciso di rivolgere un suo personale incoraggiamento alla sua Alessia.

I due hanno vissuto una relazione serena, sebbene non sia mancato qualche momento di gelosia da parte della latinista, a causa della vicinanza tra il compagno e la ballerina Raffaella. Dato che Luk3 è stato eliminato in una delle prime puntate del Serale, Alessia ha iniziato a scrivere su un quadernino alcuni pensieri e dediche per lui, come mostrato in uno degli ultimi daytime. E, in occasione della Finale, sembra che stavolta sia stato Luk3 a deciderle di dedicarle un pensiero speciale.

In una storia su Ig, che mostra una foto di Alessia sorridente seduta sul letto di una stanza di un hotel, Luk3 ha scritto: "Un’estate di te ai miei concerti e io alle tue gare. Oggi è il tuo giorno Ale, comunque vada per me hai già vinto".

Amici 24, la finale è in onda questa sera: tutto su Alessia Pecchia, unica latinista in finale

Alessia Pecchia è la seconda finalista di Amici 24. È nata a Fondi, in provincia di Latina, nel 2001, ma vive a Roma dove frequenta la facoltà di Ingegneria. Entrata nel programma fin dalla prima puntata, nonostante il suo stile non sia uno di quelli privilegiati da Alessandra Celentano, è sempre stata fortemente apprezzata ed elogiata dalla maestra , che l'ha definita "un elemento speciale" della scuola. Con la severa professoressa ha instaurato un rapporto di stima e affetto: Celentano ha sempre avuto per lei parole di stima, ma non si è mai tirata indietro dal criticarla quando la ballerina si lamentava della scarsa posizione in classifica, come accaduto durante una delle puntate del pomeridiano.

Durante il suo percorso ad Amici, caratterizzato anche dalla storia d'amore nata con il cantante Luk3, è volata a Sarejevo dove ha poi conquistato il titolo di campionessa mondiale nel campionato di WDSF World Championship solo Latin Female Adulte e successivamente è diventata campionessa italiana di danze latino americane.

