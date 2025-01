Amici 24 Luk3 disperato: "Non sto bene, preferisco fare un passo indietro", la reazione di Maria De Filippi (VIDEO)

News VIP

Dopo aver visto la classifica degli stream dei loro inediti, Luk3 è completamente crollato nella casetta di Amici, arrivando a mettere in discussione la sua presenza nel talent show di Maria De Filippi.

Luk3 è senza ombra di dubbio uno dei talenti più amati e seguiti della 24esima edizione di Amici. Nelle ultime ore, però, il giovane cantante e allievo di Lorella Cuccarini si è lasciato andare a un inaspettato sfogo in cui ha rivelato di non stare bene e di non essere soddisfatto del lavoro svolto nella scuola. Confessioni che hanno provocato la reazione di Maria De Filippi.

Luk3 in crisi

Nel daytime di ieri di Amici 24, tutti i cantanti della scuola hanno scoperto la classifica degli stream dei loro inediti. Primo posto per TrigNo con la sua "Maledetta Milano", seguito da Jacopo Sol con "Complici" e Luk3 con "Valentine", che è letteralmente crollato. Già da diverse settimane, infatti, il giovane cantante ha ammesso di non sentirsi bene e soddisfatto del suo lavoro. A nulla sono servite le rassicurazioni dei suoi compagni, che hanno cercando di consolarlo sottolineando i miglioramenti fatti durante il suo percorso, soprattutto alla luce della sua età.

"Questa è l’ennesima mazzata. Ma io non sto bene, sono troppi giorni che tengo tutto dentro, ma non sto proprio bene. Preferisco fare un passo indietro e capire cosa non sta funzionando" ha confessato Luk3 con la voce rotta dal pianto. A cercare di capire meglio il motivo della sua crisi ci ha pensato Maria De Filippi. La conduttrice del talent show di Canale 5 si è collegata telefonicamente con l'allievo di Lorella Cuccarini, che si è lasciato andare a uno sfogo in cui le ha raccontato cosa le passa davvero per la testa. Dopo aver ascoltato lo sfogo del ragazzo, Maria gli ha fatto notare che gli ascolti dei suoi inediti non stanno andando male, anzi. Capendo però l'attuale stato d'animo di Luke, gli ha proposto di far uscire un nuovo inedito che possa rappresentare meglio il delicato momento che sta attraversando:

Se tu fai musica per credere in te stesso ed hai un’esigenza di comunicare le cose, noi abbiamo un mezzo che è diverso, non siamo una casa discografica, è la televisione. Qui hai la possibilità di fare musica in corrispondenza alle necessità. Questo pezzo è uscito, ma in questo momento ti rappresenta più l’altro, facciamolo. Usciamo con l’altro. Io sono contenta, perché corrisponde ad un momento che abbiamo passato insieme.

Antonio è un nuovo allievo di Amici 24

Dopo l'eliminazione improvvisa di Ilan Muccino, nella scuola di Amici 24 è arrivato un nuovo allievo. In uno degli ultimi daytime, Deborah Lettieri ha deciso di convocare tutti i professori e informarli di aver chiesto alla produzione l'aggiunta di un banco e la possibilità di far entrare un ballerino nella sua squadra. Ad esprimere il loro consenso, Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini ed anche Rudy Zerbi. Tre sì che servivano a Deborah per consegnare la maglia: Antonio Affortunato è ufficialmente un nuovo allievo del talent show di Maria De Filippi!

Per Antonio non si tratta della prima esperienza televisiva. Come si può vedere sul suo profilo Instagram, il ragazzo ha lavorato nel corpo di ballo di noti programmi come Il Cantante Mascherato, condotto da Milly Carlucci, e Viva Rai 2 di Fiorello. Non solo. Il ballerino ha fatto parte del cast di ‘A tutto cuore’ di Claudio Baglioni, che si è tenuto all’Arena di Verona ed è stato diretto da Giuliano Peparini.

Con l'ingresso nella scuola di Antonio, i talenti di Amici 24 che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali sono: Chiamamifaro, Vybes, Jacopo Sol e Antonia del team Rudy Zerbi; Mollenbeck, SenzaCri e Luk3 del team di Lorella Cuccarini; Niccolò, Deddè e TrigNO del team della Pettinelli.

Per quanto riguarda, invece, la categoria ballo, i ballerini in gara sono: Alessia, Daniele e Chiara del team della maestra Alessandra Celentano; Francesca e Dandy del team di Deborah Lettieri; Alessio e Giorgia del team di Emanuel Lo. L'appuntamento con il talent show di Maria De Filippi è per domenica 26 gennaio 2025 alle 14 su Canale 5.

