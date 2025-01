Amici 24, Chiamamifaro si scontra con TrigNO e tira in ballo anche Antonia: ecco cosa è successo nella scuola (VIDEO)

News VIP

Tensione alle stelle nella scuola di Amici 24. Scoppia una discussione tra TrigNO e Chiamamifaro dopo le critiche fatte dall'allievo di Anna Pettinelli alla sua compagna di scuola.

La gara a squadre voluta dai professori ha creato il panico nella scuola di Amici 24. TrigNO e Chiamamifaro si sono scontrati nella casetta per vie di alcune critiche mosse dall'allievo di Anna Pettinelli e Deddè si è scagliato contro tutti i suoi compagni dopo essere arrivato ultimo nella classifica.

Scontro tra TrigNO e Chiamamifaro

Nel daytime di ieri di Amici 24, TrigNO e Chiamamifaro si sono resi protagonisti di un duro botta e risposta. Tutto è nato quando i cantanti hanno dovuto scegliere uno degli altri team da far gareggiare in una sfida a squadre. I prescelti avrebbero dovuto esibirsi con un loro cavallo di battaglia ed il perdente avrebbe fatto perdere alla propria squadra un punto per la gara di canto del prossimo pomeridiano.

La strategia messa in atto da tutti è stata quella di scegliere colui o colei che fosse, secondo proprio pensiero, il punto debole delle squadre avversarie. Per il team di Rudy Zerbi, TrigNo ha puntato il dito contro Chiamamifaro: "Voto lei perché per me ha meno personalità". Critica che ha infastidito la giovane cantante, che si è detta totalmente in disaccordo con il pensiero dell'allievo di Anna Pettinelli.

"Mi hai detto che non ho personalità vocale! Cioè per te ho una voce anonima?!" ha domandato Angelica a TrigNO, che ha cercato di spiegarle il suo punto di vista "Ero indeciso tra te e Vybes però lui è quello più diverso da tutti. Antonia non la scelgo perché è sempre prima, Faro nel suo mondo è stra-particolare. Ti rispetto un botto artisticamente...Non ti ritengo anonima in generale, ma più anonima di Jacopo ad esempio". La spiegazione del cantante, però, non ha per niente convinto l'allieva di Zerbi, che ha tirato in ballo anche Antonia:

Tu stai parlando di Antonia, Jacopo e me e hai detto “Angelica è quella ha meno tecnica vocale“. Se parli di voce, penso che la mia voce è molto riconoscibile, tu invece dici che è anonima…E’ un roba che mi dispiace, non voglio discutere. Dirò una cosa impopolare: Antonia che è ottomila volte più brava di me ha un timbro meno riconoscibile del mio. Il mio timbro può piacere o meno, ma lo riconosci.

Antonio è un nuovo allievo di Amici 24

La puntata di ieri della 24esima edizione di Amici ha visto anche l’ingresso di un nuovo allievo. Si tratta del ballerino Antonio, fortemente voluto dalla coach Deborah Lettieri. Con l'ingresso di Antonio, i talenti che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali sono: Chiamamifaro, Vybes, Jacopo Sol e Antonia del team Rudy Zerbi; Mollenbeck, SenzaCri e Luk3 del team di Lorella Cuccarini; Niccolò, Deddè e TrigNO del team della Pettinelli.

Per quanto riguarda, invece, la categoria ballo, i ballerini in gara sono: Alessia, Daniele e Chiara del team della maestra Alessandra Celentano; Francesca e Dandy del team di Deborah Lettieri; Alessio e Giorgia del team di Emanuel Lo. L'appuntamento con il talent show di Maria De Filippi è per domenica 26 gennaio 2025 alle 14 su Canale 5.

