Amici 24, Luk3 confessa: "Rivederla fuori mi ha fatto strano"

Il cantante Luk3 fa un bilancio del suo percorso ad Amici 24: dall'ingresso nella scuola alla storia d'amore con Alessia Pecchia fino al grande successo riscontrato dopo la partecipazione al talent show di Canale 5.

Luk3, nome d'arte di Luca Pasquariello, è stato uno degli allievi più amati seguiti della 24esima edizione di Amici. Ospite nell'ultima puntata di Dimmi di te, il giovane cantante ed ex allievo di Lorella Cuccarini ha raccontato tutte le emozioni vissute nel talent show di Maria De Filippi.

Luk3 e il successo dopo Amici

Dopo Daniele Doria, TrigNO e Alessia Pecchia, anche Luk3 è stato ospite del podcast Dimmi di te. Intervistato dalla sua coach Lorella Cuccarini, il giovane cantante è tornato a parlare della sua lunga e intensa partecipazione ad Amici 24. Un'esperienza segnata da tante emozioni, ma anche tante critiche. Durante il suo percorso nella scuola, infatti, si è scontrato più volte con Anna Pettinelli, che non ha mai nascosto i suoi dubbi e perplessità sulla preparazione e sul potenziale del giovane cantante, arrivando a metterlo in sfida più volte.

"Devo tanto ad Amici, sento che sto costruendo qualcosa. Ho molto chiaro dove voglio andare [...] Al provino hanno trovato in me una verità, una freschezza e un modo di fare musica tutto mio" ha dichiarato Luk3 per poi rivolgere parole di grande stima e affetto nei confronti di Maria De Filippi e della stessa Cuccarini, che l'ha sempre sostenuto durante il suo percorso ad Amici "Maria non mi aspettavo che fosse così presente, è stata una sorpresa. Un'altra persona fondamentale ce l'ho di fronte. Hai saputo prendermi".

Luk3 ha poi parlato anche della popolarità raggiunta, svelando come la gestisce: "Sto vivendo bene questo periodo, sono grato. Punto sempre a fare di più. Capita che a volte vorrei avere dei momenti riservati...però è tutto bello".

Luk3 e la storia con Alessia

L'esperienza di Luk3 nella scuola di Amici 24 è stata segnata anche dalla storia d'amore con la latinista Alessia Pecchia. Una relazione, quella tra i due allievi della 24esima edizione del talent show di Canale 5, che sta proseguendo al meglio anche al di fuori della casetta. Ai microfoni di Dimmi di te, infatti, il giovane cantante ha colto l'occasione anche per replicare a chi li critica per non essersi mai fatti vedere troppo spesso insieme sui social:

Quando sono entrato ad Amici ero concentrato sulla musica. La convivenza in casetta ha fatto scattare qualcosa di forte. Per me è il primo innamoramento. Rivederla fuori mi ha fatto strano, avevo paura del fuori e invece sono felice e sto vivendo la storia in maniera molto positiva. Noi due siamo tanto uniti, ma anche un po’ gelosi dei nostri momenti. Qualcuno si lamenta che mostriamo poco sui social, ma a me piace tenere per noi le cose private. La cosa che amo in lei è la sua riservatezza e la voglia che ha di vivere. Insieme stiamo davvero bene e non potevo chiedere di meglio.

