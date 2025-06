Amici 24, Luca Jurman torna a parlare di TrigNO: "Il suo invito era una provocazione, io non ho attaccato nessuno"

News VIP

Viste le numerose critiche ricevute sui social, Luca Jurman ha deciso di fare una diretta e chiarire una volta per tutte la sua posizione nei confronti di TrigNO, il vincitore della categoria canto di Amici 24.

Luca Jurman e TrigNO: botta e risposta sui social

Luca Jurman ha commentato e detto la sua sulle esibizioni dei cantanti di Amici 24. Se da una parte ha sempre elogiato il talento di Nicolò Filippucci, al contrario non ha mai nascosto di non apprezzare la vocalità di TrigNO, che è stata premiata dal grande pubblico. Le critiche del vocal coach non sono passate inosservate al vincitore della categoria canto della 24esima edizione del talent show di Canale 5 che, subito dopo la finale, lo ha invitato a un suo concerto. Invito che, però, è stato prontamente declinato :

Con tutto il rispetto per te come persona, ti ringrazio ma mi sono trovato ad ascoltare e valutare tutto l’anno molte esibizioni tue e di altri ragazzi senza purtroppo un’evidente capacità canora sia tecnica che realmente interpretativa [...] mi scrivi che mi inviti ad un tuo concerto, e dimmi, per fare cosa? Visto l’invito ti chiedo, per ascoltarti senza post produzione? Spero tu decida di studiare invece di fare prematuramente concerti, come purtroppo questo sistema malato vi ha portato a credere di potere davvero sostenere. Quando e se sarai pronto per tenere dei concerti e non degli show post Talent, allora accetterò con piacere un tuo futuro invito.

La verità di Luca Jurman su TrigNO

Il botta e risposta a distanza tra TrigNO (Pietro Bagnadentro) e Luca Jurman ha provocato la reazione dei numerosi fan del cantante, che hanno preso di mira l'ex insegnante di Amici. Infastidito dalle critiche e stanco della situazione, Jurman ha deciso di fare una diretta social su TikTok in cui si è difeso dalle accuse e chiarito la sua posizione nei confronti dell'ormai ex allievo di Anna Pettinelli.

L’invito di Trigno era un’ovvia provocazione! Dovermi trovare a parlare di un messaggio arrogante, sbruffone che è stata fatta nei miei confronti e io ho risposto in maniera educata, ma con molta verità e sincerità e dover rispondere a chi dice che io ho attaccato un ragazzo. Io non ho attaccato nessuno, se vai in un talent in cui si parla di musica e carriera è ovvio che sei soggetto a critiche. Sono critiche costruttive per far capire a questi ragazzi che devono studiare, fanno concerto senza neanche essere preparati, non hanno la gavetta.

Jurman ha poi continuato spiegando che l'invito di TrigNO era una chiara provocazione e non solo. L'ex professore del fortunato talent show di Maria De Filippi ha anche duramente criticato il comportamento dei numerosi fan del vincitore della categoria canto, che lo hanno attaccato senza capire bene il senso del suo messaggio:

Voi dovete capire che se c’è una diatriba tra me e la produzione TrigNo va a seguire quello che dico io? Non credo. Il commento non è stato fatto per carineria, perché altrimenti avrebbe risposto in un altro modo. Siccome ha vinto la categoria canto anche molto ingiustamente, non è una cosa personale, voi non riuscite a capirlo. Ha fatto una ragazzata, mi dite se avete letto la mia risposta o solo perché vi è stato toccato Trigno siete partiti? Anche io ho fatto la risposta in senso ironico e spiritoso. Non sarà stata neanche una decisione sua, i loro social sono super visionati dalle persone che fanno parte delle produzioni e siccome ho visto uscite infelici da parte loro me lo aspettavo. Ma cosa fate? Cosa vi inventate? Quale risposta al veleno? L’ho fatto con il sorriso era una roba da spocchiosi e se lo fai con un professionista del settore ti aspetti che stia zitto?

