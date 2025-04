Amici 24, Luca Jurman critica Rudy Zerbi e l'esibizione di Antonia: "Non ci siamo, una roba imbarazzante"

News VIP

L'ex professore della scuola di Amici, Luca Jurman, è tornato a commentare le puntate del Serale e non sono mancate le critiche nei confronti di Rudy Zerbi e della giovane cantante Antonia Nocca.

Luca Jurman è tornato a commentare le dinamiche e i protagonisti della 24esima edizione di Amici. In diretta sulla piattaforma Twitch, l’ex professore del talent show di Maria De Filippi ha criticato Rudy Zerbi e bocciato l’esibizione della giovane cantante Antonia Nocca.

Le critiche di Luca Jurman

Manca davvero poco alla quinta puntata del Serale di Amici 24, che andrà in onda sabato 19 aprile 2025 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, Luca Jurman è tornato a commentare il talent show show di Maria De Filippi con osservazioni e giudizi piuttosto pungenti. L'ex professore di canto della scuola non ha nascosto le sue perplessità nei confronti di Rudy Zerbi, criticandolo per il guanto di sfida sulla potenza vocale lanciato ad Anna Pettinelli che ha visto scontrarsi Antonia Nocca e Nicolò Filippucci.

Ad avere la meglio è stata Antonia, che è riuscita a convincere la giuria formata da Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio e portare il punto alla propria squadra. Una scelta che non è stata condivisa da Jurman. In diretta sulla piattaforma Twitch, l’ex professore di canto di Amici ha infatti criticato la giovane cantante del team Zerbi-Cele e sottolineato la potenza vocale di Nicolò:

Lei in teoria avrebbe dovuto farla in FA. L’esibizione di Antonia sta un tono sotto l’originale. Zerbi tu devi fare un corso veloce, se vuoi sostenere questa ragazza devi imparare a non dire ca***te. Qua potenza zero eh. Non ci siamo. Una roba imbarazzante. Io vorrei dire a quei disgraziati che mettono le mani su questi brani voi vi dovete vergognare. Il reggae ha delle regole che non vanno cancellate e fatte diventare questa roba qua. Questo non è un reggae...

Insomma, Jurman non le ha mandate a dire e ha bocciato pubblicamente la performance di Antonia. Le forti parole usate dal prof. hanno, inevitabilmente, attirato parecchie critiche da parte del pubblico di Canale 5 e, soprattutto, dei numerosi fan della giovane allieva campana. Arriverà una replica sui social da parte di Zerbi?

I ragazzi ancora in gara al Serale

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Serale di Amici 24 che, come anticipato nei daytime, vedrà una doppia eliminazione. Questo vuol dire che la giuria annuncerà il primo eliminato alla fine della prima manche, mentre il nome del secondo eliminato verrà annunciato come sempre da Maria De Filippi in casetta. Ma chi saranno i due allievi costretti ad abbandonare il talent show di Maria De Filippi?

La squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano è sicuramente quella più in bilico visto che ci sono ancora ben tre ballerini in gara. Allo stesso modo, anche TrigNO è a rischio visto che il team capitanato da Deborah Lettieri e Anna Pettinelli ha ancora due cantanti in gara e, tra loro, Pietro è il più "debole". Ricordiamo che, con l'eliminazione di Chiamamifaro, i ragazzi ancora in corsa per la vittoria finale sono: Antonia Nocca, Jacopo Sol, Senza Cri (Cristiana Carella), Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro), Alessia Pecchia, Daniele Doria, Chiara Bacci, Francesco Fasano e Francesca Bosco. L'appuntamento con Amici è per sabato 19 aprile 2025 in prima serata su Canale 5.

