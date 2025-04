Amici 24, Lorella Cuccarini scrive a Senza Cri dopo l'eliminazione dal Serale: "Hai un talento incredibile. Meritavi di più"

News VIP

Senza Cri lascia definitivamente il talent show di Maria De Filippi. La coach Lorella Cuccarini interviene sui social per fare una dolce dedica alla giovane cantante eliminata durante la quinta puntata del Serale di Amici 24.

Senza Cri (Cristiana Carella) è stata ufficialmente eliminata da Amici 24. A commentare l'uscita di scena della giovane cantante ci ha pensato Lorella Cuccarini, che ha deciso di intervenire sui social subito dopo la quinta puntata del Serale per dedicare parole di grande stima e affetto alla sua ormai ex allieva.

La dolce dedica social di Lorella Cuccarini per Senza Cri

La quinta puntata del Serale di Amici 24, andata in onda ieri sabato 19 aprile 2025 in prima serata su Canale 5, ha visto l'eliminazione di Francesca Bosco e Senza Cri, nome d'arte di Cristiana Carella. La giovane allieva della squadra capitanata da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini ha perso al ballottaggio finale contro il cantante TrigNO (Pietro Bagnadentro) ed è stata costretta ad abbandonare definitivamente il fortunato talent show di Maria De Filippi.

"Voglio dimostrare quanta forza ho, sicuramente non mi arrendo, non mollo. Sono grata a questo posto. Io sono il futuro, la mia diversità è la cosa più bella che ho" ha confessato Senza Cri ai microfoni di Witty subito dopo la sua eliminazione. Dispiaciuta per l'uscita di scena della sua ultima allieva, la Cuccarini ha deciso di intervenire sui social per farle una dedica molto speciale:

Cara Cri, hai affrontato questo serale con tante difficoltà e secondo me meritavi di più, ma sono certa che questa esperienza ti aiuterà moltissimo. Hai un talento incredibile e una sensibilità unica: non dimenticarlo mai. Sono pronta ad essere la tua fan n1 anche qui fuori.

I ragazzi del Serale di Amici 24

Senza Cri è l'ultima eliminata del Serale di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 24esima edizione. Con l'uscita di scena della giovane artista e ormai ex allieva di Lorella Cuccarini, sono otto i ragazzi in corsa per la vittoria finale. Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano; Francesco Fasano per il team di Lorella ed Emanuel Lo.

E infine Nicolò Filippucci e TrigNO (Pietro Bagnadentro) per la squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. Ricordiamo che con l'eliminazione di Francesca Bosco, Le PettiLetti sono rimaste senza ballerini. L'appuntamento con i ragazzi della scuola di Amici 24 è per sabato 26 aprile 2025 in prima serata su Canale 5 con la sesta puntata del Serale. Chi saranno i prossimi eliminati?

