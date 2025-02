Amici 24, Lorella Cuccarini scrive a Mollenbeck dopo l'eliminazione: "Mi dispiace interrompere questo percorso con te"

News VIP

Anna Pettinelli blocca la corsa al Serale di Samuele Mollenbeck. Lorella Cuccarini interviene sui social per fare una dolce dedica al giovane cantante eliminato durante l'ultimo daytime di Amici 24.

Mollenbeck è stato ufficialmente eliminato dalla scuola di Amici 24. A commentare l'uscita di scena del giovane cantante, che durante l'esame per passare al Serale non è riuscito a convincere tutti i professori di canto, ci ha pensato Lorella Cuccarini, che ha deciso di intervenire sui social e dedicare parole di grande stima e affetto al suo ormai ex allievo.

La dolce dedica di Lorella Cuccarini a Mollenbeck

Nel daytime di ieri di Amici 24, la maestra Alessandra Celentano ha invitato gli allievi con la felpa rossa a prepararsi per eventuali esami valevoli per il passaggio alla fase finale del talent show di Maria De Filippi. Il primo ad essere stato chiamato in studio è stato Mollenbeck. Se Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi Zerbi hanno dato la possibilità al cantante di andare avanti, Anna Pettinelli si è opposta al suo ingresso al Serale.

"Non cambierò idea in un mese, mi dispiace ma il mio è un no definitivo. Non credo tu sia in grado di fare il serale! Abbiamo grosse personalità, non sarebbe giusto portarcelo e togliere ad altri questa possibilità" ha dichiarato la Pettinelli mettendo così un punto al percorso di Samuele nella scuola di Amici. Un gesto che ha destabilizzato il diretto interessato, che non ha nascosto il suo disappunto, e dispiaciuto la Cuccarini, che non ha potuto far altro che accettare la decisione presa dalla sua collega.

Leggi anche Vybes e TrigNO ai ferri corti ad Amici 24

L'eliminazione di Mollenbeck ha spiazzato tutti gli allievi della scuola, che non sono riusciti a trattenere le lacrime in casetta. Anche Lorella, dispiaciuta per la "perdita" di un suo allievo, ha deciso di intervenire sui social per dire la sua e fare una dedica al cantante: "Mi spiace molto interrompere questo percorso insieme a te. Umanamente sei un ragazzo fantastico e hai fatto grandi progressi in pochissimo tempo. Non smettere mai di sognare". Ovviamente le dolci parole della professoressa del talent show non sono passate inosservate al ragazzo, che ha subito ricondiviso la storia sulla sua pagina ufficiale Instagram.

La classe di Amici 24

Con l'uscita di scena inaspettata di Mollenbeck, nome d'arte di Samuele Mollenbeck, i ragazzi ancora in corsa per accedere al Serale della 24esima edizione di Amici sono: Daniele per il team della maestra Alessandra Celentano; Francesca, Antonio e Dandy per il team di Deborah Lettieri; Asia per il team di Emanuel Lo; Vybes, Chiamamifaro e Jacopo Sol per la squadra di Rudy Zerbi; Luk3 e SenzaCri per Lorella Cuccarini; TrigNO e Deddè per Anna Pettinelli.

Ricordiamo invece che gli allievi che sono già riusciti a conquistare la tanto ambita maglia d'oro del Serale sono: i ballerini Alessia, Francesco e Chiara e i cantanti Antonia e Nicolò. L'appuntamento con il fortunato talent show di Maria De Filippi è per domenica 23 febbraio 2025 alle 14 su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.