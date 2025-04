Amici 24, Lorella Cuccarini scrive a Luk3 dopo l'eliminazione dal Serale: "Resta come sei"

News VIP

Luk3 lascia definitivamente la scuola di Amici 24. Lorella Cuccarini interviene sui social per fare una dolce dedica al giovane cantante eliminato durante la terza puntata del Serale.

Luk3 (Luca Pasquariello) è stato ufficialmente eliminato dal Serale di Amici 24. A commentare l'uscita di scena del giovane cantante ci ha pensato Lorella Cuccarini, che ha deciso di intervenire sui social subito dopo la puntata per dedicare parole di grande stima e affetto al suo ormai ex allievo.

La dedica social di Lorella Cuccarini per Luk3

La terza puntata del Serale di Amici 24, andata in onda ieri sabato 5 aprile 2025 in prima serata su Canale 5, ha visto l'eliminazione di Luk3 (Luca Pasquariello). Il giovane allievo di Lorella Cuccarini ha perso al ballottaggio finale contro il cantante TrigNO (Pietro Bagnadentro) ed è stato costretto ad abbandonare definitivamente il fortunato talent show di Maria De Filippi.

"Non penso di uscire a testa bassa, sono contento di come ho cantato stasera. Questo posto mi ha dato la certezza che farò questo per tutta la vita. Mi sono presentato qui con zero aspettative, ho affrontato tante sfide però mi è servito tutto" ha confessato Luca ai microfoni di Witty subito dopo la sua eliminazione dal Serale. Dispiaciuta per la "perdita" di un suo allievo, Lorella Cuccarini ha deciso di intervenire sui social per fare una dedica molto speciale al cantante:

Caro Luca, è arrivato il momento di salutarci: sono stata molto felice di accompagnarti in questa lunga avventura. Abbiamo vissuto insieme tante difficoltà, ma tu hai dimostrato una maturità ed una determinazione uniche. Sei cresciuto tanto dall’inizio del programma, lavorando con serietà e passione. Sei giovanissimo e hai tutta la vita davanti per maturare ancora. Continua a lavorare sodo e resta come sei, compresa la tua "faccia da Magnum".

I ragazzi del Serale di Amici 24

Luk3 è stato il quarto eliminato del Serale di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 24esima edizione. Con l'uscita di scena del giovane cantante e ormai ex allievo di Lorella Cuccarini, Asia De Figlio, Vybes e Raffaella Mitaritonna, sono 11 i ragazzi in corsa per la vittoria finale. Chiamamifaro (Angelica Gori), Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano; Senza Cri (Cristiana Carella) e Francesco Fasano per il team di Lorella ed Emanuel Lo.

E infine Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro) e Francesca Bosco per la squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. L'appuntamento con i ragazzi della scuola di Amici 24 è per sabato 12 aprile 2025 in prima serata su Canale 5 con la quarta puntata del Serale. Chi saranno i prossimi eliminati?

