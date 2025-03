Amici 24, Lorella Cuccarini pubblica una foto della sua squadra e commette una gaffe: il particolare notato dai fan

News VIP

Questa sera, sabato 22 marzo, su Canale 5 andrà in onda la prima puntata del Serale di Amici 24 e per l'occasione Lorella Cuccarini ha pubblicato una foto della squadra dei CuccaLo al completo, commettendo una piccola gaffe!

Tutto è pronto per il Serale di Amici 24, che andrà in onda con il primo appuntamento questa sera, sabato 22 marzo, su Canale 5. Tre squadre e 16 allievi a sfidarsi per ottenere l'ambito montepremi e il titolo di vincitore della ventiquattresima edizione di Amici di Maria De Filippi. In attesa della messa in onda di questa sera, Lorella Cuccarini ha postato uno scatto della squadra dei CuccaLo, ma ha commesso una piccola gaffe che non è passata inosservata sui social.

Amici 24, Lorella Cuccarini pubblica la foto della sua squadra...e commette una gaffe!

Come ogni anno, Lorella Cuccarini ha deciso di augurare ai suoi allievi e a quelli di Emanuel Lo un grande in bocca al lupo per il Serale e quale occasione migliore che non presentare la squadra dei CuccaLo al completo sui social con una foto di gruppo? Nello scatto sono presenti sia i due professori, sia gli allievi che compongono le due squadre: Luk3, Asia, Senza Cri e Francesco. La showgirl non ha potuto non taggare il collega Emanuel Lo e i quattro allievi che porteranno al Serale, ma nel farlo ha commesso un piccolo errore che non è passato inosservato.

Con una piccola gaffe, Lorella Cuccarini ha taggato per errore Alessia Pecchia, allieva di Alessandra Celentano, invece di Asia, la ballerina della squadra di Emanuel Lo. La gaffe non è sfuggita agli occhi dei fan più attenti, ma anche la stessa Cuccarini si è resa conto della svista e ha subito rimosso il tag, inserendo quello corretto.

Amici 24, le Anticipazioni della prima puntata del Serale

Nella serata di giovedì 20 marzo 2025 si è registrata la prima puntata del Serale, che andrà in onda questa sera, sabato 22 marzo. Le Anticipazioni di SuperguidaTv rivelano che la puntata è iniziata con la presentazione della giuria, formata da Cristiano Malgioglio, Amadeus ed Elena D'Amario. Al contrario degli altri anni, i giudici non si esibiscono in studio, ma vanno subito a sedersi nelle loro poltroncine rosse. Le tre squadre sono divise e posizionate su una parte più alta rispetto al palco: Alessandra Celentano e Rudy Zerbi con Vybes, Antonia, Chiamamifaro, Jacopo Sol, Alessia, Daniele e Chiara; Deborah Lettieri e Anna Pettinelli con Francesca Bosco, Raffaella, TrigNO, Nicolò; infine Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo con Asia, Francesco, Senza Cri e Luk3.

Durante la prima manche a scontrarsi sono i CuccaLo e la squadra ZerbiCele, che vince e porta all'eliminazione della prima allieva, la ballerina Asia. Per lei, tuttavia, c'è una sorpresa: Maria De Filippi le propone, direttore artistico permettendo, di esibirsi in qualche puntata come professionista. Immancabile il guanto di sfida tra i prof, dal tema icona femminile e vinto da Lorella Cuccarini.

Seconda manche della serata: i Zerbi-Cele sfidano Deborah Lettieri e Anna Pettinelli. Ad avere la meglio sono i primi. Francesca finisce al ballottaggio finale della serata.Terza e ultima manche: Zerbi e la maestra Celentano richiamano ancora le PettiLetti, che vincono. Il cantante Vybes finisce al ballottaggio finale con Francesca. Questa sera, verrà rivelato chi dei due allievi dovrà lasciare la scuola di Amici.

Scopri le ultime news su Amici