Amici 24, Lorella Cuccarini delusa da Senza Cri: "Sono arrabbiata perché conosco le tue potenzialità, non ti trovo più"

In vista della nuova puntata del Serale di Amici 24, Lorella Cuccarini ha deciso di convocare Senza Cri. Ecco cosa è successo nel daytime di oggi del talent show di Maria De Filippi.

Manca pochissimo alla nuova puntata del Serale di Amici 24, che andrà in onda domani sera, sabato 19 aprile, su Canale 5. Nell'attesa, la professoressa Lorella Cuccarini ha deciso di convocare Senza Cri per rivelare il suo reale pensiero e metterla in guardia in vista delle prossime sfide.

Le difficoltà di Senza Cri

La quinta puntata del Serale di Amici è sempre più vicina. Dopo l’uscita di scena di Chiamamifaro, questa settimana si tornerà a una doppia eliminazione, decisa al termine delle consuete tre manche. Dieci i talenti ancora in corsa per la vittoria finale: Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Chiara Bacci per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano; Senza Cri (Cristiana Carella) e Francesco Fasano per il team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo; Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro) e Francesca Bosco per la squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.

Tra quelli che rischiano maggiormente di uscire c'è Senza Cri, che sembra aver perso l'energia e la giusta carica per stupire tutti. Nel daytime di oggi di Amici, infatti, la Cuccarini ha deciso di convocare la sua allieva in saletta. "Sono triste e delusa da me, non avrei voluto che le mie fragilità mi escludessero dal gioco" ha dichiarato la cantante provocando la reazione immediata della sua coach che, senza troppi giri di parole, le ha confessato di essere arrabbiata e insoddisfatta delle sue ultime performance al Serale:

Sono molto arrabbiata perché so le tue potenzialità e quindi non ritrovarle nel Serale è una ferita incredibile per me. Per me tu eri da finale, ma dopo la puntata scorsa noi rischiamo veramente di fare la prossima e basta. Sei molto emotiva, ma l'emotività la devi veicolare nel modo giusto. Siamo in un programma e conosci le regole. Non puoi avere l'atteggiamento di una bambina. Ho visto un crollo emotivo che mi ha preoccupato. Non ti trovo più...perché non scrivi mai, non ti vedo focalizzata, ti sento sempre trattenuta e mai libera.

Parole che hanno toccato profondamente Senza Cri, che non è riuscita a nascondere il suo dispiacere: "Non voglio andare via da qui, il mio più grande limite è la mia testa". "Io ci credo ancora" ha concluso Lorella, che ci ha tenuto però a sottolineare "Ma ci dobbiamo dare una svegliata". La cantante riuscirà a riprendere in mano il suo percorso e a conquistare giuria e professori del talent show di Maria De Filippi?

Le anticipazioni del Serale di Amici 24

Ieri, giovedì 17 aprile 2025, è stata registrata la quinta puntata del Serale di Amici, il popolare talent show di Maria De Filippi e giunto alla sua 24esima edizione. Ospiti d'eccezione in studio la cantautrice ed ex allieva della scuola Giordana Angi, che ha presentato il suo nuovo inedito "Strade". Stando alle anticipazioni, la squadra capitanata da Anna Pettinelli e Deborah Lettieri ha perso la prima manche e la ballerina Francesca è stata la prima eliminata della serata. La giovane allieva, però, ha ricevuto ben due proposte di lavoro!

Le altre due manche hanno visto sempre trionfare il team capitanato da Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano. Al ballottaggio finale, infatti, sono finiti TrigNO e Senza Cri. Chi sarà il secondo eliminato della serata? L'appuntamento è per domani, sabato 19 aprile 2025, in prima serata su Canale 5.

