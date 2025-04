Amici 24, lite al Serale tra Alessandra Celentano e Cristiano Malgioglio: "Se non sa giudicare, allora non faccia il giudice"

News VIP

Nel corso della quinta puntata del Serale di Amici 24, tra Alessandra Celentano e Cristiano Malgioglio è scoppiata un'accesa lite: ecco cosa è successo!

La quinta puntata del Serale di Amici 24 ha visto l'eliminazione di Francesca e Senza Cri, ma anche un'accesa lite tra Alessandra Celentano e Cristiano Malgioglio. Il giudice e la Maestra hanno avuto un battibecco a causa del guanto di sfida proposto dalla prof e che vedeva protagoniste Chiara e Francesca.

Amici 24, scontro tra Alessandra Celentano e Cristiano Malgioglio

Ieri sera, sabato 19 aprile, su Canale 5 è andata in onda la quinta puntata del Serale di Amici 24: nel corso dell'appuntamento del sabato sera con gli allievi della scuola di Maria De Filippi si è verificato un acceso scontro tra Cristiano Malgioglio e Alessandra Celentano a causa del guanto di sfida prposto da quest'ultima e che per il giudice "non avrebbe avuto alcun senso". Durante il daytime, infatti, la Maestra ha lanciato l'ennesima sfida a Francesca, portandola a gareggiare contro Chiara a tema "charme nella danza".

Secondo la prof, nel guanto la coreografia non avrebbe richiesto elementi particolari di tecnica, ma "eleganza, classe e charme". Questo compito non è stato però apprezzato da Cristiano Malgioglio, che non ha mancato di sottolineare alcune ambiguità e perplessità prima della sfida: "Volevo dire alla signora Celentano che questa lettera è inutile, non ha senso. Lo charme è qualcosa di soggettivo" ha dichiarato il giudice. Immediata è stata la replica della Maestra, che ha invece ribadito come, secondo lei, questi elementi non fossero soggettivi, ma ben evidenti e oggettivi da analizzare.

Malgioglio ha sbottato infastidito che la Celentano non sembrava prestargli ascolto, sminuendo così il suo ruolo di giudice: "Devi ascoltami, quando parlo, sono il giudice. Ogni volta che litigo con te, la mia pressione vola". Dopo la sfida, la presa di posizione di Cristiano Malgioglio è continuata e il giudice si è rifiutato di votare. Il paroliere ha addotto come motivazione la non comprensibilità del guanto, scatenando la risposta al vetriolo di Alessandra Celentano:

"Se non riesci a capire lo charme non devi fare il giudice. Se non sai fare il tuo lavoro che ci fai qua?"

Amici 24, Francesca eliminata: la dedica di Jacopo Sol

Francesca è stata una delle concorrenti eliminate durante la quinta puntata del Serale di Amici 24, insieme a Senza Cri: l'allieva della squadra delle Petti-Letti ha perso al ballottaggio con Nicolò e TriGNO e ha dovuto abbandonare il talent show. La ballerina tuttavia non se n'è andata a mani vuote, ma ha ha ricevuto ben due proposte di lavoro : una da parte della Budapest Dance Theatre - DEPO e una da parte della compagnia di Artemis Danza.

Dopo aver ringraziato Maria De Filippi per la meravigliosa esperienza vissuta nel programma, la ballerina si è riunita con il fidanzato Jacopo Sol, cantante dell'attuale edizione, che le ha dedicato una tenera dedica: "Volevo ringraziarla a nome di tutti, sei una persona speciale, se non ci fossi stata tu sarei stato una persona diversa. Quando balli brilli, hai qualcosa di speciale. Lei aveva paura del dopo, quindi sono contento che hai vinto queste cose, te lo meriti".

Una volta fuori dal programma, ai microfoni di Witty, Francesca ha raccontato di quanto sia stata per lei un'esperienza piena di emozioni e che non era delusa per l'esito della sfida, poiché partecipare ad Amici e arrivare al Serale è stato un sogno che si avverava: "Porterò questo sogno che ho vissuto per sempre con me. Sono cresciuta sia umanamente che artisticamente. Amo tutti loro. Qua ho imparato a confrontarmi, sono cambiata. Continuerò a lavorare per il mio sogno. Mi sento fortunata, è un'esperienza che capita una volta nella vita."

