Amici 24, le pagelle della puntata di domenica 26 gennaio: Nicolò superstar, tutti pazzi per i Zerbi-Cele!

Ieri, domenica 26 gennaio 2025, su Canale 5 è andata in onda la 16esima puntata del pomeridiano della 24esima edizione di Amici. Come sono andate le sfide e le esibizioni dei ragazzi dell'amatissimo talent show di Maria De Filippi? Tra accesi confronti, sospensioni e piacevoli sorprese, ecco le nostre pagelle!

Le pagelle della puntata di Amici di domenica 26 gennaio

Nicolò: Voto 8 (Che voce!)

Nicolò ha un talento unico e nell'ultima puntata del pomeridiano lo ha dimostrato ampiamente. Il giovane allievo di Anna Pettinelli si è trasformato in una vera e propria superstar con Training Season di Dua Lipa, conquistando tutti. Quella di ieri si è rivelata essere una delle sue migliori esibizioni nella scuola di Amici. Bravo Nicolò, continua così. Forse hai finalmente trovato la tua strada!

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi: Voto 9 (La simpatia dei professori conquista anche Maria De Filippi)

Rudy Zerbi e Alessandra hanno conquistato con i loro alunni la totalità del podio e per festeggiare il professore di canto ha proposto degli iconici balletti Zerbi-Cele. La situazione è completamente degenerata con la maestra che ha tirato in mezzo anche Maria De Filippi, trascinandola a ballare, mentre il coach ha "fatto il panico" coinvolgendo tutti i presenti in studio. Iconici!

TrigNO: Voto 7 (Pietro non sbaglia un colpo)

TrigNO si è cimentato nella cover 'Il Mare d'Inverno' di Loredana Bertè, dimostrando di essere cresciuto e migliorato. Una scelta davvero azzardata, ma ben riuscita! Nonostante lo scetticismo iniziale, infatti, il giovane cantante ha stupito tutti riuscendo a rendere suo un pezzo così importante della musica italiana.

Luk3: Voto 6 (Luca funziona!)

Luk3 piace a tutti e su questo non c'è dubbio. Nella puntata di ieri del pomeridiano ha portato Bresh e ha fatto bene. A differenza dei suoi compagni di scuola, il giovane cantante ha preferito non cimentarsi in pezzi più grandi di lui perché consapevole di non essere ancora pronto e maturo per pilastri come i Beatles o Lucio Battisti. Luk3 sta continuando il suo percorso con prudenza e consapevolezza, quello che si dovrebbe fare all'interno di una scuola. Di sicuro arriverà al Serale!

Vybes e Chiamamifaro: Voto 5 (I due cantanti non decollano, anzi!)

La performance di ieri di Chiamamifaro è stata un disatro e vederla al terzo posto è stato abbastanza ingiusto nei confronti degli altri ragazzi che si meritavano di stare più alti nella classifica. Stesso discorso per Vybes. Il problema non è il genere che porta, ma il fatto che le sue esibizioni sono tutte uguali da mesi. Ma come è possibile che un talento come Nicolò arrivi spesso ultimo e lui riesca sempre a scamparla? Questo resta un grande mistero! Ci aspettiamo molto, ma molto di più sia da Angelica che da Gabriel!

