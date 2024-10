Amici 24, le Anticipazioni della puntata di domenica 3 novembre: due allievi a rischio eliminazione

News VIP

Ecco tutte le Anticipazioni della nuova puntata della 24esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 3 novembre 2024 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio Ghali, Holden e Mew.

Si è conclusa da poco la registrazione della nuova puntata di Amici 24, che andrà in onda domenica 3 novembre alle 14 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio Ghali, che si esibirà sulle note del suo nuovo singolo "Niente panico", e i due ex allievi della scuola Holden e Mew, che presenteranno "Grandine".

Le anticipazioni della nuova registrazione di Amici 24

Oggi, giovedì 31 ottobre 2024, è stata registrata la sesta puntata del pomeridiano di Amici 24. Stando alle anticipazioni riportate da Superguidatv, Luk3 e Teodora hanno vinto le loro rispettive sfide. A giudicare la gara di canto Michelangelo e Noemi, che hanno premiato Chiamamifaro e Vybes. Ultimo posto per Ilan Muccino. Stessa sorte per la ballerina Sienna, che è arrivata ultima nella classifica stilata di Ornella Dorella.

Brutte notizie per TrigNO che è risultato essere quello che, tra tutti i ragazzi della scuola, rispetta meno le regole della trasmissione. Motivo per cui i professori hanno deciso di prendere in considerazione l’espulsione del cantante dal talent show di Canale 5. Dopo aver invitato il suo allievo a lasciare lo studio, la coach Anna Pettinelli ha proposto di eliminare Luk3 o di sostituirlo, provocando la dura reazione di Lorella Cuccarini.

Spazio poi al compito assegnato da Alessandra Celentano alla ballerina Sienna. Voto 0. Secondo la maestra i trick sono belli, ma non possono esserci solo quelli e soprattutto alla ragazza manca la tecnica. Al contrario, Emanue Lo le ha dato 6, ma solo perché ha visto che ha affrontato bene il compito. Prove sponsor Oreo: collegamento con la professionista Giulia Stabile.

La classe di Amici 24

La nuova puntata di Amici 24 andrà in onda domenica 3 novembre alle 14 su Canale 5. 15 gli allievi della scuola che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali. Ilan Muccino, la new entry Chiamamifaro, Diego Lazzari, Vybes, TrigNo, Niccolò, SenzaCri e Luk3 per la categoria canto; Alessia, Daniele e Chiara, Rebecca, Teodora, Alessio e Sienna per la categoria ballo.

