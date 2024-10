Amici 24: Ilan scrive una dolce lettera d'amore a Rebecca: "Sei bellissima. Non riesco a pensare ad altro" (VIDEO)

News VIP

Risvolto romantico nella scuola della 24esima edizione di Amici: il cantante figlio d'arte Ilan Muccino ha deciso di lasciarsi trasportare dalle emozioni e dichiararsi alla brava ballerina Rebecca Ferreri.

Nella scuola di Amici sta per nascere la prima coppia della 24esima edizione? Stiamo parlando di Rebecca Ferreri e del cantante Ilan Muccino, che ha deciso di aprire il suo cuore alla ballerina e allieva di Deborah Lettieri e rivelarle tutti i suoi sentimenti. Un risvolto romantico che appassionerà tutti i fan del talent show di Canale 5.

La lettera d'amore di Ilan per Rebecca

Colpo di scena nella scuola di Amici 24. Nel daytime di oggi del talent show di Maria De Filippi, Rebecca Ferreri ha ricevuto una bellissima lettera d'amore da parte di Ilan Muccino. Il giovane cantante e allievo del team di Rudy Zerbi ha deciso di aprire il suo cuore e dichiararsi alla ballerina e allieva di Deborah Lettieri:

Hai un’anima così pulita che non servono tempo e parole affinché questa purezza arrivi. Hai una dolcezza che provi a mascherare fallendo, per fortuna. È contagiosa. Tu fai stare bene le persone, fai stare bene me. Non so come dare un nome a questa cosa ma credo che prima di un sentimento ci sia un discorso di vicinanza delle anime. Ti sento così simile a me certe volte che mi sembra di conoscerti da una vita e ancora non so nulla di te. Meriti amore, meriti di essere amata, devi iniziare tu, sennò sarà impossibile per chiunque farlo al posto tuo. Sono ufficialmente in sbatti. Tu sei bellissima. Non riesco a pensare ad altro, mi rendi difficili le giornate.

La dolce lettera di Ilan, che è stata una vera e propria dichiarazione d'amore, ha colpito ed emozionato Rebecca. L'allieva della 24esima edizione del talent show che, parlando prima con la collega Sienna e poi con la cantante SenzaCri, ha però rivelato di essere ancora molto confusa circa i suoi sentimenti.

Il confronto tra Ilan e Rebecca

Dopo averle scritto una bellissima lettera d'amore, Ilan Muccino ha deciso di affrontare Rebecca Ferreri. "La mia non è una dichiarazione d’amore platonica, però se prima c’era un interesse e poi è nato un sentimento mi va di viverlo...La mia percezione è che tu sia tanto spaventata da quello che succede fuori. Ti assicuro che tu non hai il potere di rovinarmi le giornate o di farmi stare male adesso. Un interesse c’è. Mi piaci" ha confessato il ragazzo alla giovane ballerina, che non ha nascosto i suoi dubbi e le sue perplessità "Sono ancora troppo confusa. Ho paura di essere fraintesa e di far star male". L'allieva riuscirà a lasciarsi trasportare dalle emozioni e viversi il cantante? Ricordiamo che la nuova puntata di Amici 24 andrà in onda domenica 3 novembre alle 14 su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.