Amici 24, le Anticipazioni della puntata di domenica 26 gennaio: maglia sospesa per una ballerina, Luk3 ci riprova!

Oggi, venerdì 24 gennaio, è stata registrata una nuova puntata della 24esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 26 gennaio 2025 alle 14 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio Benji e Fede, che hanno cantato un loro pezzo, Fred De Palma, Enrico Nigiotti e Fabrizio Mainini.

Ospiti e anticipazioni della nuova puntata di Amici 24

La nuova puntata del pomeridiano di Amici 24 è stata registrata oggi, venerdì 24 gennaio 2025. Stando alle anticipazioni, riportate da Superguidatv, non c'è stata nessuna eliminazione. Dandy e Deddè hanno vinto le loro rispettive sfide. A giudicare la gara di canto Fred De Palma ed Enrico Nigiotti, che hanno premiato Antonia.

Ultimo posto per Niccolò. Stessa sorte per la ballerina Giorgia, che è arrivata ultima nella classifica stilata da Fabrizio Mainini. Maglia sospesa per Francesca. La giovane allieva ha eseguito il compito di latino americano assegnato durante la settimana da Alessandra Celentano, non convincendo nè la maestra nè la sua coach Deborah Lettieri. Chiara ha superato il compito e Luk3 ha presentato il suo nuovo inedito "Piangi". Non sono, ovviamente, mancati gli scontri in studio tra i professori della scuola.

Discussione molto lunga sulle pulizie con la maestra Celentano che è rientrata nella casetta durante le prove degli allievi. Zerbi e Anna Pettinelli hanno chiesto i nomi di chi sporcasse e buttasse le sigarette per terra, ma nessuno si è autoincriminato. Ospiti musicali della registrazione del talent show di Maria De Filippi l'amatissimo duo Benji e Fede.

La classe di Amici 24

Cresce l'attesa per la nuova puntata della 24esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 26 gennaio 2025 alle 14 su Canale 5 e sarà ricca di emozioni e colpi di scena. Dopo l'uscita di scena di Alessio, che è stato costretto ad abbandonare la scuola a causa di un grave infortunio, sono 17 gli allievi della scuola che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali.

Chiamamifaro, Vybes, Jacopo Sol e Antonia del team di Rudy Zerbi; TrigNo, Niccolò e Deddè del team di Anna Pettinelli; SenzaCri, Luk3 e Mollenback del team di Lorella Cuccarini; per la categoria ballo invece i talenti ancora in gara sono: Alessia, Daniele, Chiara del team della maestra Celentano;Giorgia del team di Emanuel Lo; Francesca, Antonio e Dandy del team di Deborah Lettieri.

